Bildung, Fürsorge und Unterstützung – drei Werte, die bei der HERZ Gruppe nicht nur leere Worte sind. Ein besonders beeindruckendes Beispiel dafür zeigt unsere Konzerngesellschaft HIRSCH Porozell in der Ukraine: Am Werksgelände in Tscherkassy wurde kürzlich ein eigener Betreuungsbereich für die Kinder der Mitarbeitenden eröffnet.

Die Initiative ist Teil eines Projekts der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), das den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt erleichtern möchte - ein Thema, das aufgrund der aktuellen Situation im Land besonders relevant ist. „Unsere Mitarbeitenden sind das Herz unseres Unternehmens – und dazu gehören auch ihre Familien.“, betont Andrey Lemekh, Geschäftsführer von HIRSCH Porozell TOV in der Ukraine. „Mit einem sicheren und liebevollen Raum für die Kinder direkt am Arbeitsplatz können Mütter beruhigt ihrer Arbeit nachgehen. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung.“, ergänzt er abschließend.

Durch das Angebot der Kinderbetreuung am Arbeitsplatz hilft HIRSCH Porozell Müttern, im Erwerbsleben zu bleiben und sorgt gleichzeitig dafür, dass ihre Kinder gut betreut werden – so entsteht ein integrativeres, familienfreundlicheres und produktiveres Umfeld. Durch die Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärkt das Projekt zugleich die wirtschaftliche Stabilität der Region. Mit diesem Engagement zeigt HIRSCH Porozell, wie Unternehmens- und Gesellschaftsverantwortung Hand in Hand gehen.

Erfahren Sie mehr über HIRSCH Porozell

porozell.hirsch-gruppe.com/