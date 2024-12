Bestehend aus über 7.000 Inseln bildet das Land Philippinen mit einer Gesamtfläche von 343.000 km² den fünftgrößten Inselstaat der Welt. Das Land wurde im Jahre 1521 in der Regierungszeit vom Karl V., römisch-deutscher Kaiser aus dem Hause Habsburg, entdeckt und nach seinem Sohn, dem späteren König Philipp II. von Spanien, benannt. Das Inselreich stand bis 1898 unter spanischer Herrschaft und befreite sich erst 1946 von den anschließend folgenden amerikanischen Kolonialherren. HERZ ist seit 2018 am philippinischen Markt aktiv und genießt seither die große Nachfrage an die europäische HERZ Qualität. Besonders stark gefragt am philippinischen Markt sind HERZ Kombiventil-Volumenstromregler sowie der Alleskönner HerzCON.

Die neuen Helden - Overseas Filipino Worker (OFW)

Die Philippinen weisen eine besondere Wirtschaftsstruktur auf: Neben dem Dienstleistungssektor, der die philippinische Wirtschaft maßgeblich prägt, gefolgt vom Industriesektor, spielt auch die Arbeitsmigration eine bedeutende Rolle für die nationale Wirtschaft. Viele Fachkräfte verlassen das Land, um im Ausland zu arbeiten und Geld an ihre Familien zu schicken. Nicht umsonst werden die sogenannten Overseas Filipino Worker (OFW) als "die neuen Helden" von der Regierung bezeichnet. Laut der Erhebung des philippinischen Statistikamtes über im Ausland lebende Filipinos aus dem Jahr 2023 arbeiten rund 2,16 Millionen Filipinos im Ausland. Die Mehrheit davon sind Frauen, die als Pflegekräfte und Hausangestellte für die Grundversorgung ihrer Kinder sorgen, die sie in der Obhut von Angehörigen oder Bekannten zurücklassen.

Ein Markt im Wandel: Der Fokus auf europäische Qualität

"Nach der pandemiebedingten Baupause ist der philippinische Markt wieder in Bewegung. Zunächst standen zivile Bauarbeiten im Vordergrund, doch mittlerweile rückt der mechanische Bereich in den Fokus, und HERZ ist mit seinen Lösungen an vorderster Front." sagt Armando Valo Jr., HERZ Middle East Country Manager für die Philippinen.

Die Philippinen durchlaufen eine Transformation: Der Wechsel von konventionellen Ventilen hin zu präzisen und effizienten PICV-Systemen (Pressure Independent Control Valves) steht im Fokus vieler Projekte. Besonders geschätzt werden dabei die einfache Installation, die Effizienz und die präzise Steuerung von HERZ Produkten.

"Zusätzlich zur Qualität stechen unsere Produkte mit einfacher Installation hervor. Besonders HERZCON verzeichnet seit Beginn eine hohe Nachfrage, vor allem aufgrund seiner kompakten Bauweise. Dies bietet einen entscheidenden Vorteil, da die Platzverhältnisse in Zwischendecken oft begrenzt sind." sagt Armando Valo Jr. und fügt hinzu: "Der philippinische Markt entwickelt sich zunehmend in Richtung europäischer Qualitätsstandards. Während einige Entwickler weiterhin auf kostengünstige, chinesische Produkte setzen, beobachten wir in den letzten Jahren vermehrt die Nachfrage nach qualitativen Lösungen – und genau hier kommt HERZ ins Spiel."

Zuletzt kamen auf den Philippinen mehr als 1.600 HERZ-Produkte, darunter HERZCON und Kombiventil-Volumenstromregler, zum Einsatz, um die präzise und effiziente Regelung der neuen Hotel-Anlage Solaire North in Metro Manila zu gewährleisten.

Hole-in-One im Netzwerken: HERZ Fun Golf Challenge

Golf ist in den Philippinen mehr als nur ein Sport – es ist eine Plattform für Geschäftskontakte. Zu dieser Erkenntnis kam HERZ nach zahlreichen Messeauftritten. "Wir nahmen regelmäßig an Messen auf den Philippinen teil, erkannten jedoch schnell, dass die Entscheidungsträger in der Branche dort weniger anzutreffen sind. Deshalb entschlossen wir uns, ein eigenes Golfturnier zu veranstalten, das gezielt Führungskräfte und Entscheidungsträger ansprach." erklärt Armando Valo Jr. im Gespräch mit HERZ News. Ein positives Feedback und nachhaltige Kontakte bestätigten die Strategie, Golf als jährliches Networking-Event zu etablieren. Das Turnier hat nicht nur die Beziehungen gestärkt, sondern auch HERZ als engagierten Partner in den Köpfen der Teilnehmer verankert. Um in der Golf-Sprache zu sprechen: Ein Hole-in-One für HERZ.

Ein Ausflug in die Welt von HERZ

Im November hatten Gäste aus den Philippinen die Gelegenheit, tief in die Welt von HERZ einzutauchen. Neben der Firmenzentrale in Wien besuchten sie auch die Produktionsstätten in Kemeten, Pinkafeld und Rohrbach. Dabei erlebten sie nicht nur die beeindruckenden Produktionsprozesse, sondern konnten selbst ein eigenes Erinnerungsstück aus Messinglegierung fertigen.

"Wir erlebten, wie eine Gießerei funktioniert und wie Ventile, die für Komfort und Effizienz sorgen, hergestellt werden." berichtete ein Teilnehmer begeistert. Die Möglichkeit, die Qualität und Präzision von HERZ-Produkten hautnah zu erleben, hinterließ einen bleibenden Eindruck – und die Warteliste für ähnliche Besuche aus den Philippinen wächst weiter.