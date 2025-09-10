Goldene Farbe bringt edlen Glanz und einen Hauch von Luxus in Ihr Badezimmer. Der Metallicton hat Einzug in das moderne Badezimmer gehalten. Das muss nicht heißen, dass es protzig aussieht. Die Zeiten haben sich geändert.

Goldglänzende Duschkabinen sind für Scharniere, Profile Beschläge und auch Griffe vieler Serien verfügbar ist. Es gilt: Glanz oder gar nicht. Wohl dosiert, können diese Glanzpunkte nämlich aus Ihrem Standardbad im wahrsten Sinne des Wortes den strahlenden Mittelpunkt Ihrer Wohnung machen.

Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten für den perfekten Auftritt dieser edlen Farbe. Goldene Akzente wirken wertvoll und auffällig. Sie verwandeln Ihr Bad in eine glitzernde Wohlfühloase und bringen es von ganz allein zum Strahlen. Unsere goldfarbenen Profile und Beschläge sind echte Blickfänge und lassen sich zu passenden Duscharmaturen und Fliesen kombinieren. Warme Brauntöne und goldenen Akzente bilden beispielsweise eine optische Einheit und ergänzen sich gut. Alternativ wirkt Gold auf Schwarz, Grau, Weiß und luxuriösem Marmor kontrastreich. Gold harmoniert mit nahezu jedem Material und bringt extravagantes Hotelflair in Ihre Wohnung.

Die feine Balance zwischen Luxus und zeitloser Eleganz befördert eine magische Atmosphäre in das Badezimmer. Trotz der metallenen Oberfläche wirkt die Textur nämlich ganz und gar nicht kühl, im Gegenteil. Gold wirkt gemütlich und behaglich. Wer möchte nicht täglich mit einem royalen Gefühl am Morgen starten und sich mit der unendlichen Wärme, die von dieser Farbnuance ausgeht, umgeben? Krönen Sie mit den goldenen Duschkabinen von Radaway Ihre Badgestaltung und vergolden Sie sich Ihre Zeit in Ihrer Nasszelle. Erschaffen Sie einen edlen Hingucker, der den Raum zum Strahlen bringt.