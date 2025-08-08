Das Anheben der Beine gelingt mit zunehmendem Alter vielleicht etwas schwerer und damit klappt auch beim Baden der Einstieg über den Badewannenrand weniger gut und bringt zusätzlich eine erhöhte Sturzgefahr mit sich. Wir haben zwei neue Produkte, die diesem Problem entgegenwirken können.

Puerta

Die Badewanne Puerta (links) hat eine Glastür auf der rechten Hälfte der Wanne eingebaut, die sich leicht öffnen lässt und gleichzeitig die Wanne sehr gut verschließt. Der Einstieg geht mit einer Schwelle von 20 cm Höhe und einer Breite von 39 cm barrierearm und bequem vonstatten. Auch der geriffelte Boden sorgt mit seiner rutschhemmenden Eigenschaft für mehr Sicherheit.

Die Front- und Seitenschürze ist vormontiert – bei der Variante EVR befindet sie sich auf der linken Seite und bei EVL auf der rechten Seite.

Die Daten auf einem Blick:

Maße: 170 x 80 x 40 / 55,5 cm

Volumen: 220 Liter

Bodenlänge: 123 cm

Beschläge in Chrom

Flexikala

Flexikala ist eine Badewannentür, die sich bei nahezu jeder Wanne aus unserem Sortiment flexibel bei uns im Werk an Ihrer Wunschposition einsetzen lässt. Die Tür gibt es sowohl in weiß Seidenglanz/Mineralwerkstoff als auch in durchsichtig/Glas. Der Rahmen besteht aus Mineralwerkstoff weiß Seidenglanz und ist in der Höhe je nach Wannenmodell variabel.

Eine ideale Möglichkeit für Senioren und Seniorinnen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie für alle, die sich mehr Komfort im Alltag wünschen.

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?