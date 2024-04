Mit dem neuen Dusch-WC Geberit AquaClean Alba bringt Geberit die angenehmste Form der Po-Reinigung in jedes Bad. Im Vergleich zu einer hochwertigen klassischen WC-Keramik ist der Aufpreis für die Duschfunktion von AquaClean Alba gering. Der attraktive Preis wird möglich durch die Konzentration auf die wichtigste Funktion eines Dusch-WCs: Die gründliche und schonende Reinigung mit Wasser mit der integrierten WhirlSpray-Duschtechnologie. Das schlichte und elegante Design von Christoph Behling mit geschlossenem Keramikkörper reiht sich nahtlos in die Geberit AquaClean Produktwelt ein und ermöglicht einen neuen Standard im Bad für Privatkunden, Hotels und das Projektgeschäft. Das AquaClean Alba ist ab dem 01.04.2024 lieferbar.

Herzstück aller Geberit AquaClean Modelle ist die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie für eine besonders sanfte und gründliche Reinigung des Pos mit reinem Wasser. Das neue AquaClean Alba rückt diese zentrale Komfortfunktion ins Zentrum. Dadurch ist das frische und saubere Gefühl einer Reinigung durch Wasser im eigenen Bad bereits zu einem geringen Aufpreis im Vergleich zu einer hochwertigen klassischen WC-Keramik möglich. Bei der Technik und der Montagefreundlichkeit steht Geberit AquaClean Alba den anderen Modellen der Produktreihe in nichts nach.

Reinigung mit Wasser zum attraktiven Preis

Mit dem neuen AquaClean Alba möchte Geberit die Reinigung mit Wasser weiter etablieren und darüber hinaus ein attraktives Angebot für Privatbäder aber auch Hotels und das hochwertige Projektgeschäft bieten. Nicht nur dank des eleganten Designs, sondern auch dank des Preises. Das neue Modell sieht aus wie ein normales WC, bietet aber dank der integrierten Duschfunktion einen markanten Mehrwert. Mit der WhirlSpray-Duschtechnologie reinigt es den Po angenehm belebend und effektiv mit körperwarmem Wasser. Wer darüber hinaus Wert auf eine Geruchsabsaugung legt, kann optional das Geberit DuoFresh Modul einfach und problemlos ergänzen. Für eine saubere und leise Ausspülung sorgt die TurboFlush-Spültechnik. Die wichtigsten Dusch-Funktionen lassen sich bequem mit der selbsterklärenden Fernbedienung steuern. Weitere Einstellungen sind via Geberit Home App möglich.

Geberit AquaClean Alba besteht wie alle AquaClean-Modelle aus hochwertigen Materialien, und der Hersteller bietet eine langjährige Ersatzteilsicherheit. Installateure können ihren Kundinnen und Kunden damit ein attraktives Angebot machen. Margit Pfeifer, Head of Geberit AquaClean, ist überzeugt: „Es gibt keinen Grund mehr, bei der Badausstattung auf ein Dusch-WC zu verzichten. Ein kleiner Extraschritt in der Badplanung, ein großer Schritt für die Verbesserung der persönlichen Hygiene.” Das schlichte und elegante Design von Christoph Behling mit geschlossenem Keramikkörper fügt sich dank der unsichtbaren Technik harmonisch in jedes Badezimmer ein.

Gewohnte Montagefreundlichkeit

Geberit AquaClean Alba nutzt das etablierte Montagekonzept der AquaClean Produktreihe und ist daher einfach zu installieren. Im direkten Vergleich zu einem normalen WC ist der Mehraufwand bei der Installation eines Dusch-WCs sehr gering. Voraussetzung ist ein Stromanschluss am Spülkasten, den Installateure als Standard für zahlreiche Komfortfunktionen rund um das WC etablieren können. Die gewohnten Standardanschlussmaße stellen sicher, dass AquaClean Alba mit allen Installationssystemen, den Geberit Monolith Sanitärmodulen und der AquaClean Designplatte kompatibel ist. Mit der in die Verpackung integrierten Montagehilfe kann der Installateur AquaClean Alba bequem auf die richtige Montagehöhe heranschieben und die Keramik ausrichten. Ein neu entwickelter Montageträger erleichtert die Montage stark, indem dieser bequem zugänglich ist. Die WC-Keramik lässt sich dann komfortabel von oben an der Wand montieren. Dabei sind die Verschraubung zur Wand – ebenso wie die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse – leicht zugänglich. Alle technischen Komponenten sind in eine kompakte Funktionseinheit integriert, die sich von oben in die Keramik einsetzen lässt und einfach erreichbar ist. Sämtliche Anschlüsse für die Strom- und Wasserversorgung verschwinden dabei unsichtbar in der Keramik. Wie alle Geberit AquaClean-Modelle ist auch das AquaClean Alba über einen freien Auslauf nach DIN EN 1717 abgesichert und das Trinkwasser zuverlässig geschützt.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat Geberit die Duschfunktion immer weiter optimiert und bietet Endkunden mit AquaClean besonders wartungsfreundliche und robuste Dusch-WCs. Sollte dennoch einmal ein Austausch der Technikeinheit erforderlich sein, kann der Installateur diese dank des einfachen Zugangs gezielt austauschen – ohne längere Ausfallzeiten für die Nutzer.