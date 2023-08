Welchen Heizkörper soll man für ein neues oder renoviertes Badezimmer wählen? Schauen Sie sich ein Designstück von KORADO an. Das moderne und interessante Erscheinungsbild des Designheizkörpers KORATHERM AQUAPANEL ist nicht übermäßig extravagant und passt in jedes Badezimmer. Gerade, geometrisch präzise angeordnete Profile erzeugen einen luxuriösen und unaufdringlichen Eindruck.

AQUAPANEL – KORADO DESIGNHEIZKÖRPER

Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Heizmethoden zu wählen, AQUAPANEL-Bad HK können in folgenden Modi installiert und betrieben werden:

Warmwasser – Heizkörper, die an ein Warmwassersystem angeschlossen sind

Kombiniert – Heizkörper, die an ein Warmwassersystem angeschlossen sind und optional mit Strom betrieben werden können

Elektrische Direktheizung – Heizkörper mit reinem Strombetrieb

Kombinierte Heizung

Um den Badheizkörper auch in den Sommermonaten zu betreiben, besteht die Möglichkeit, ihn mit einem elektrischen Heizstab nachzurüsten und so die Möglichkeit zu haben, den Körper nur mit Strom zu betreiben. Die Wahl der Leistungsaufnahme des elektrischen Heizstabes (im Bereich von 200 bis 1200 W) wird durch die Abmessungen des Heizkörpers begrenzt. Die Regelung der Heizstäbe hängt von der gewählten Variante ab, also ohne integrierten Temperaturregler oder mit integriertem Temperaturregler.

Elektrische Direktheizungen

Sie basieren auf klassischen Badheizkörpern, nutzen jedoch lediglich einen elektrischen Heizstab als Wärmequelle und benötigen daher für ihren Betrieb kein normales Warmwassersystem. Diese Direktheizkörper sind hermetisch verschlossen und werkseitig mit Frostschutzmittel gefüllt, das für Außenbedingungen bis -10 °C verdünnt ist. Sie müssen ihn lediglich wie einen normalen Heizkörper installieren und an das Stromnetz anschließen. Die elektrische Version von KORATHERM AQUAPANEL ist sowohl mit einem Heizstab ohne Regler als auch mit einem Heizstab mit integriertem Regler erhältlich.

AQUAPANEL-Heizkörper können auch in verschiedenen Farben erworben werden. Zusätzlich zum KORADO-Farbfeld können Sie auch aus über 200 Farbtönen des RAL-Farbfelds wählen.

Mehr: www.korado.de/koratherm-aquapanel