Pressemeldung



Mehr denn je bietet die Badserie Cavere® Care individuelle Möglichkeiten, Komfort und Qualität bis in die Details der Badausstattung zu bringen. Sie erlaubt harmonische Farbzusammenstellungen und spannend arrangierte Materialmischungen für behagliche Stunden im Bad. Cavere® Care passt sich perfekt in ganzheitliche Planungsansätze für Badeinrichtungen ein, seine angenehme Haptik unterstützt das Wohlfühlerlebnis. Das Design setzt auf umweltfreundliche Materialien.



Erweitert wurde auch das Design der Duschhandläufe. Der Kunde hat die Wahl zwischen zwei Varianten der Wandbefestigungen. Akzente setzt die L-Variante mit zwei Befestigungspunkten. Die Einpunkt-Wandhalterung fügt sich mit weichen Kanten in das trigonometrische Design der Griffkontur ein.

Soft Edge bzw. Cavere FlexCare sind zwei Begriffe die nun direkt mit dem Vorgänger verbunden sind. Was es genau damit auf sich hat, können alle Kunden und Interessenten von NORMBAU beim exklusiven Live Event erfahren. Neben der Vorstellung aller Neuheiten, gewährt NORMBAU Einblicke in die Produktion, spricht mit den Designern und beantwortet alle Fragen in einer Live Q&A Session.

Die Anmeldung dauert 30 Sekunden und HIER ist der Weg.