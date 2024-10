Kurzentschlossene aufgepasst! Vom 22.-24.10.2024 findet die interbad in Stuttgart statt. Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist auch in diesem Jahr auf der internationalen Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa vertreten. Als Spezialist für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung von Schwimmbädern zeigt CONTI+ auf seinem neu konzipierten Messestand in Halle 1, Stand 1K30 effektive und kostengünstige Lösungen für die Instandsetzung von Bestandsanlagen. Hierfür wurde ein eigenes Planungskonzept entwickelt, das sich auf zukunftsorientierte Umrüstungen mit ressourcenschonender Technik konzentriert: SanReMo by CONTI+. Darüber hinaus präsentiert der Wettenberger Armaturenhersteller, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert, seine neue GRAPHIT black line. Die Sonderedition setzt moderne Akzente für öffentliche und gewerbliche Dusch- und Waschräume.

Es sind noch Restplätze für die exklusiven Planerseminare zum Thema „SanReMo by CONTI+“ frei

Auch in diesem Jahr runden zahlreiche Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden das Angebot der interbad ab. Die Experten der CONTI Sanitärarmaturen GmbH halten während der Messe zwei exklusive Planerseminare zum Thema „Sanierung, Renovierung und Modernisierung“. Es sind noch Restplätze frei. Interessenten können sich unter marketing(at)conti.plus für die Planerseminare anmelden.