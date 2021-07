Pressemeldung

Eike Mantwill übernimmt damit die Verantwortung für den weiteren Ausbau von kundengerechten Produktlösungen von Kaltwasseraggregaten, Verbund- und Wassermanagementsystemen sowie Großwärme-pumpenlösungen für den kommerziellen und industriellen Einsatz.



„Mit Eike Mantwill konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann für diese Position gewinnen. Er ist sowohl menschlich als auch fachlich eine große Bereicherung für unser Team und wir sind davon überzeugt, dass wir Riedel Kooling gemeinsam mit ihm noch weiter nach vorne bringen können“, betont Sascha Paulus, Business Unit Director Cooling.



Nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Dresden ist Eike Mantwill nun seit mehr als 18 Jahren in der Kältetechnik zu Hause und Spezialist für kundenorientierte und innovative Lösungen im Bereich der industriellen Kaltwassererzeugung.



„Ich freue mich, wieder für Riedel Kooling zu arbeiten und meine langjährige Erfahrung im Projektgeschäft einbringen zu können. Gemeinsam mit dem Team will ich das Unternehmen im Bereich Cooling stärken und unsere Marktposition weiter ausbauen“, so Eike Mantwill.