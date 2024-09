Der Kaufmännische Leiter Michael Reichart und die Personalleitern Laura Vogel betonten in ihrer Ansprache die herausragende Bedeutung der Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens: „Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück von UWS. Ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihr täglicher Einsatz sind der Grundstein für unseren Erfolg. Wir sind stolz darauf, solch engagierte und loyale Kollegen in unserem Team zu haben.“

Die Jubilare wurden mit einer Urkunde und einem persönlichen Geschenk geehrt. Zudem wurde ihnen für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihren Beitrag zur positiven Entwicklung des noch jungen Unternehmens gedankt. Die UWS Technologie GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung für Heiz- und Kühlanlagen, produziert seit 2012 am Standort in Insingen seine Aufbereitungsgeräte und gehört seit 2022 zur internationalen Aalberts HFC Gruppe. Die Wertschätzung und Förderung der Mitarbeiter stehen ganz klar im Fokus der Geschäftsleitung. „Langjährige Mitarbeiter wie unsere Jubilare sind ein Beweis für die positive Unternehmenskultur und die attraktiven Arbeitsbedingungen bei UWS“, so Reichart weiter.

Die UWS Technologie GmbH freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre mit ihren treuen Mitarbeitern.