Die Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen ehrte am vergangenen Wochenende in der Konzerthalle Olsberg 110 Jubiläumsmeister, die gemeinsam auf beeindruckende 5770 Jahre Meistererfahrung zurückblicken können. Unter ihnen: Gerhard Rosenberg, Gründer der aquatherm GmbH in Attendorn, der für sein 60-jähriges Meisterjubiläum mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet wurde.

„Ehre, wem Ehre gebührt“ – auf Gerhard Rosenberg trifft dieses Motto in besonderem Maße zu. Am 29. Februar 1940 in Elspe geboren und in Grevenbrück aufgewachsen absolvierte er eine Ausbildung zum Elektriker und legte 1965 erfolgreich die Meisterprüfung ab. Nach Stationen in verschiedenen Handwerksbetrieben, unter anderem bei der Heizungs- und Sanitärfirma Gastreich in Attendorn, wagte er 1973 den Schritt in die Selbstständigkeit: Mit einer innovativen Idee für Warmwasser-Fußbodenheizungen gründete er die aquatherm GmbH – zunächst in der eigenen Garage, unterstützt von seiner Frau Anne und zwei Mitarbeitern.

Was als kleines Handwerksunternehmen begann, entwickelte sich unter Rosenbergs Führung zu einem weltweit führenden Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik. Heute beschäftigt aquatherm rund 500 Mitarbeitende an den Standorten Attendorn (Hauptsitz) und Ennest sowie in internationalen Niederlassungen in Italien und England. 2010 übergab Gerhard Rosenberg die Geschäftsführung an seine Söhne Christof, Dirk und Maik Rosenberg. Heute wird das Familienunternehmen von Maik Rosenberg und Jan Kriedel geleitet, während Gerhard Rosenberg weiterhin als Vorsitzender des Beirats aktiv ist.

„Unser Vater ist für uns und viele andere ein echtes Vorbild“, so Maik Rosenberg. „Sein Mut und seine Innovationskraft haben aquatherm geprägt und sind bis heute unser Antrieb. Die Werte, für die der Meisterbrief steht – Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision – leben wir Tag für Tag in unseren Produkten und unserem Handeln. Wir sind dankbar, dass wir auf diesem Fundament aufbauen dürfen.“