Luft-Wasser-Wärmepumpen der Serie BLW NEO von BRÖTJE haben sich in Projekten bewährt, in denen leistungsstarke Systeme mit hoher Laufruhe und effizientem Wärmekomfort gefragt sind. Jetzt hat der Heizexperte aus Rastede sein Portfolio um die BLW-C NEO 25 B erweitert.

Die BLW-C NEO 25 B überzeugt mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Analog zu den “kleinen" BLW NEO Varianten mit 8, 12 und 18 kW meistert sie mit einer Heizleistung von 25 kW auch Einsätze bei niedrigen Außentemperaturen zuverlässig. Als Besonderheit verfügt die Wärmepumpe serienmäßig über eine Kühlfunktion und garantiert so ganzjährigen Komfort.

Der modulierende Scroll-Verdichter sorgt in Kombination mit dem einzigartigen Wärmetauscher-Verbundsystem für einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad. Der COP-Wert (Coefficient of Performance = Leistungskoeffizient) von über 4 eröffnet beste Fördermöglichkeiten, während der integrierte Energiezähler das Monitoring erleichtert. Für ein größeres Leistungsspektrum können mehrere Geräte in Kaskade geschaltet und witterungsgeführt betrieben werden.

Auch die Einbindung in ein Hybridsystem, beispielsweise zur Entlastung eines vorhandenen Gas-Brennwertkessels, ist realisierbar. Hierfür stehen Regler wie der Energiemanagementregler EMR zur Verfügung, die alle Geräte im Hybridsystem so vernetzen, dass sie möglichst effizient und kostengünstig arbeiten.

Leiser Betrieb durch geräuschoptimierte Konstruktion

Ein weiteres Highlight ist das geräuschoptimierte Design mit Eulenflügel-Ventilatoren, das den Betrieb auch bei Volllast extrem leise macht. Mit 55 dB[A] bei A7/W55 nach EN 12102 im Normbetrieb hat die Wärmepumpe für ihre Leistungsstärke bemerkenswert niedrige Schallwerte. Zudem besitzt sie ein außergewöhnlich elegantes Design – ideale Voraussetzungen für den Einsatz in dicht bebauten städtischen Mehrfamilienhäusern. Daneben eignet sie sich auch für gewerbliche Anwendungen sowohl im Bestand als auch im Neubau.

Einfache Installation

Die Anlage verfügt über einen geschlossenen Kältekreislauf und kann daher ohne Kälteschein installiert werden. Mit optimierten Anschlüssen, Kranösen sowie praktischen Aufstellfüßen erlaubt sie einen einfachen Transport und eine schnelle Installation bei Abmessungen von 2.032 x 1.182 x 980 mm (H/B/T). Mit dem als Zubehör erhältlichen Flachdachsockel geht eine Aufstellung auf dem Flachdach leicht vonstatten.

Die BLW-C NEO 25 B ermöglicht vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen im Heiz- und Kühlbereich. Sie ist ab sofort über den Großhandel erhältlich.