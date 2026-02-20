20.02.2026  Pressemeldung Alle News von DER BLAUE

Effizienz entsteht dort, wo Du nicht improvisieren musst

Die meiste Zeit geht nicht beim Montieren verloren, sondern beim Suchen, Absichern und Nachwischen. Mit professionellen Auffangsystemen wird jeder Einsatz planbarer. DERBLAUE® macht Abläufe schneller und sauberer.

Viele Betriebe unterschätzen, wie teuer Improvisation ist. Ein abgeschnittener Eimer, ein Tuch, eine Folie. Funktioniert irgendwie, kostet aber jedes Mal Minuten und Nerven. Und wenn etwas daneben geht, wird aus Minuten schnell ein Schaden.

DERBLAUE® ist für genau diese Momente gemacht. Flexibel formbar, schnell fixiert, sofort einsatzbereit. So wird aus Chaos ein klarer Prozess, der im Team leicht standardisiert werden kann.

Jetzt Team ausstatten und sofort profitieren

Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com

DER BLAUE
DER BLAUE
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Deutschland
www.derblaue.com
