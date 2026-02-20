Die meiste Zeit geht nicht beim Montieren verloren, sondern beim Suchen, Absichern und Nachwischen. Mit professionellen Auffangsystemen wird jeder Einsatz planbarer. DERBLAUE® macht Abläufe schneller und sauberer.

Viele Betriebe unterschätzen, wie teuer Improvisation ist. Ein abgeschnittener Eimer, ein Tuch, eine Folie. Funktioniert irgendwie, kostet aber jedes Mal Minuten und Nerven. Und wenn etwas daneben geht, wird aus Minuten schnell ein Schaden.

DERBLAUE® ist für genau diese Momente gemacht. Flexibel formbar, schnell fixiert, sofort einsatzbereit. So wird aus Chaos ein klarer Prozess, der im Team leicht standardisiert werden kann.

