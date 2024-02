Die ästhetische Wirkung von Klimaanlagen auf Gebäudefassaden und Wohnräumen ist seit immer eines der wichtigsten Forschungs- und Innovationsbereichs von Tekno Point.

Die Fähigkeit, sich auf nichtinvasive Weise in die bestehende Architektur zu integrieren, ist das Markenzeichen der Linie Invisibili.

Dabei handelt es sich um Klimaanlagen und Wärmepumpen mit einer "verdeckten" Außeneinheit, die in der Lage sind, das Problem des klimatischen Wohlbefindens zu lösen, ohne das architektonische Bild zu verderben, und dabei die bestehende Gesetze zum Schutz der historischen und architektonischen Gütern einzuhalten .

Unsichtbar, geräuschlos und kompakt, garantiert das wassergekühlte Klimagerät IDRA next ohne Außeneinheit hohe Leistungen und einen niedrigen Energieverbrauch bei OHNE ÄSTHETISCHE AUSWIRKUNG.

Von außen aus sind weder Verflüssigungssätze noch Gitter sichtbar; IDRA next kann problemlos in kleinen Innenräumen installiert werden, zum Beispiel in einem Schrank, unter dem Waschbecken, im Bad oder in begrenzten Technikräumen.

Mit der Full DC Inverter Technologie augestattet, garantiert die IDRA next wassergekühlte Klimaanlage ohne Außengerät hervorragende Leistungen sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen. Die spezielle Elektronik und die fortschrittlichen DC-Inverter-Kompressoren von Panasonic und Mitsubishi sorgen für einen geräuscharmen Betrieb mit niedrigem Verbrauch, der im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt um 40 bis 50 % reduziert wird.

WARUM IDRA NEXT WÄHLEN?

Geräuscharm und geringe Größe

Keine Außeneinheit erforderlich

Hervorragende Lösung für historische Stadtzentren

Große Auswahl an Innengeräten

Vollständige DC-Inverter-Leitung

Energieeinsparung und geringerer Verbrauch

Vielseitige Installation

Mit Sicherheitsventilen gegen Überdruck augestattet

VORTEILE FÜR PLANER UND ARCHITEKTEN

Die moderne Anlagentechnik ist zunehmend unsichtbar, damit der Kunde ihre Vorteile ohne visuelle Beeinträchtigung genießen kann. Dies erfordert eine gewisse Synergie zwischen der architektonischen Gestaltung und der Anlagenplanung, die zusammen gehen müssen, um ein in all seinen Aspekten perfekt integriertes und funktionelles Gebäudesystem zu schaffen. Die technologische Entwicklung macht den Architekten heute das Leben leichter, da sie dank verschiedener Lösungen, die früher undenkbar waren, heute aber verfügbar sind, über eine größere Gestaltungsfreiheit verfügen.

Architekten, Innenarchitekten, Anlagenplaner, Installateure und Endverbraucher können von daher alle über die gute Lösungen einverstanden sein, die die Kilmaanlagen verstecken und dabei das Wohnkomfort bestimmen.

IDRA next ist in den folgenden Leistungen erhältlich:

12.000 BTU/h - 3,5 kW

18.000 BTU/h - 5,2 kW

24.000 BTU/h - 7,0 kW

36.000 BTU/h - 10,0 kW

IDRA next ist in folgenden Ausführungen erhältlich

IDRA next Mono- und Multisplit (Dual, Trial, Quadri)

IDRA next CED mono-split - für Serverräume

IDRA next RING mono und multi split - für Wasserringsysteme

IDRA next ECO mono- und multisplit - mit reduziertem Stromverbrauch

IDRA next gehört zur Linie der Invisible (Unsichtbaren) von Tekno Point, eine breite Palette von Klimasystemen mit verdeckten Verflüssigungssätzen, die das Wohlfühlklima in Ihrem Haus gewährleisten und gleichzeitig die architektonische Gestaltung respektieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Klimaanlage ohne Außengerät IIdra DC Inverter Tekno Point Wasser