Der häufig für die Dämmung von Leitungen verwendete Kautschuk ist meistens nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch Sonneneinstrahlung altert er schnell, wird spröde und anfälliger für Risse und andere mechanische Schäden. Dadurch wird die langfristige Dämmleistung stark beeinträchtigt. Zudem ist das weiche Material anfällig für Beschädigungen durch Vögel oder Nagetiere.

Die innovative Kombination aus einem festen Polyisocyanurate-Hartschaum Kern und einer Mehrlagen-Verbundfolie macht das des SILVER-System pickfest sowie wetter-, UV- und säurebeständig. Das SILVER-System kann zudem in Kombination mit einer Kautschukdämmung verwendet werden. Als zusätzliche Ummantelung schützt es die Kautschukdämmung vor Nässe sowie UV-Strahlung und erfüllt bei passend kombinierter Dämmschichtdicke die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschriebenen 200% im Außenbereich.

Das SILVER-System von GWK Kuhlmann überzeugt nicht nur mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften, sondern ermöglicht auch eine optisch ansprechende Dämmung für Anschlussleitungen von Splitklimageräten und Monoblock-Wärmepumpen.

Das Dämmsystem ist zum Start mit Rohrdämmung und Winkeln in den Dämmschichtdicken 100% und 200% nach GEG und der Größe 96 mm lieferbar. Weitere Bauteile sowie zusätzliche Dimensionen sind in Planung und folgen in Kürze.

GWK Kuhlmann freut sich, das SILVER-System sowie weitere bewährte Produkte vom 21. bis 23. November 2024 auf der GET Nord in Hamburg vorzustellen. In Halle A1 am Stand 158 können die verschiedenen Serien aus nächster Nähe erlebt werden.