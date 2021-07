Pressemeldung

Speziell für die Danfoss-Armaturen LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-S und AB-QM 4.0 gibt es nun eigene passgenaue Dämmungen als Ergänzung zum bekannten EPP-Box-System.

Das Sortiment für die EPP-Boxen der Serie „ST-BD“ für LENO™ MSV-BD und der Serie„ST-S“ für LENO™ MSV-S ist von DN 15 bis DN 32 verfügbar. Für die Serie „AB-QM 4.0“ sind aktuell die EPP-Boxen in den Größen DN 15 und DN 20 lieferbar. Die Nennweiten DN 25 und DN 32 sind für das Quartal 04/2021 geplant.

Auch für die neuen Danfoss-Armaturen gelten die bekannten Vorteile der EPP-Box: Der interne geometrische Verschluss ermöglicht eine einfache Handhabung. Die Installation der GWK Kuhlmann EPP-Box ist leicht und sekundenschnell. Die Box lässt sich zerstörungsfrei verschließen, ist abnehmbar und wiederverwendbar und erlaubt eine einfache Wartung der Armatur.

„Endlich gibt es neben der qualitativ hochwertigen ES-Box, eine passgenaue und trotzdem preiswerte Dämmung für die neue Danfoss AB-QM 4.0 auf dem Markt“, freut sich Dominic Schmelter, Vertrieb Handelsware GWK Kuhlmann, „die EPP-Box ist außerdem 100% recyclefähig“.

Wie alle Produkte der GWK Kuhlmann entsprechen auch die neuen EPP-Box Serien den Anforderungen der EnEV und des GEG und den Brandschutzvorschriften B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1.

Die Serien sind in den Farben anthrazit und silbergrau erhältlich.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachgroßhandel.

Produziert wird ausschließlich am Standort in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen.

Über 30 Jahre Erfahrung und eine tiefe Spezialisierung auf Wärmedämmungen für den SHK-Bereich sind die Grundlagen der GWK Kuhlmann GmbH.