Pressemeldung

Kunden, die in eine neue Küche investieren, wünschen sich neben einem modernen Ambiente vor allem Funktionalität, Komfort und Platz. In solch ein Konzept passt der vorhandene Heizkörper in aller Regel nicht mehr. Die optimale Alternative: eine elektrische Fußbodenheizung, die sich ohne großen Zeit- und Kostenaufwand installieren lässt. Der AEG THERMO BODEN liefert die Wärme immer exakt zum richtigen Zeitpunkt – energieeffizient und schnell.

Die Umsetzung der neuen Küche ruft häufig einen Elektro- und/oder Sanitärinstallateur auf den Plan: Rohrleitungen müssen umgelegt oder verlängert, neue Stromanschlüsse geschaffen und Steckdosen gesetzt werden. Und das alles unter Zeitdruck, weshalb die einfache Montage fürs Fachhandwerk eine wichtige Rolle spielt. In den meisten Fällen lohnt es sich gerade deshalb, Kunden beim Besichtigungstermin vor Ort auch gleich hinsichtlich einer elektrischen Fußbodenheizung zu beraten, beispielsweise von AEG Haustechnik. Sind Kunden überzeugt, vergrößert sich das Auftragsvolumen und der Montageaufwand hält sich trotzdem in Grenzen.

Die selbstklebende Heizmatte THERMO BODEN von AEG Haustechnik ist ein flexibles System zur Fußbodentemperierung, dass sich aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur 3 Millimetern vielseitig in der Renovierung einsetzen lässt. Von einem Fachmann verlegt bewährt es sich jahrzehntelang wartungsfrei. Mit der direkten Verlegung im Flexkleber unter Keramikfliesen, Natursteinplatten, Holzparkett, Laminat etc. garantiert das AEG Flächenheizsystem Wohlfühlkomfort bei optimaler Raumnutzung und Raumgestaltung. Die Kombination mit dem dazugehörigen Fußbodentemperaturfühler und einem AEG „All in one“-Komfortregler FRTD 903 oder FRTD 903 TC mit Touchscreen-Funktion deckt alle Erfordernisse ab. Über die integrierte Wochenprogrammuhr und die individuell menügeführte Programmierung lässt sich der AEG THERMO BODEN an die persönlichen Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse anpassen. Die selbstanpassende, lernfähige Regelung berechnet den Start- und Endzeitpunkt jeder Heizphase automatisch. Überdies verfügt der AEG Touchscreen-Komfortregler über eine integrierte "Fenster-offen-Erkennung", die den Heizvorgang automatisch deaktiviert, sobald sie einen rapiden Temperaturverlust registriert. Energieverschwendung beim Lüften wird so zuverlässig verhindert.

Damit arbeitet die elektrische AEG Fußbodenheizung höchst effizient. Sie wirkt direkt, schnell und punktet durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Wohltemperierte Fußbodenoberflächen sind immer dann garantiert, wenn es gewünscht ist. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und der 10-Jahres-Garantie bieten die AEG THERMO BODEN-Varianten „Comfort“ (Heizleistung 130 W/m²), „Basis“ (Heizleistung 160 W/m²), „Turbo“ (Heizleistung 200 W/m²) und „Wellness“ (Heizleistung 200 W/m² - speziell für Nassbereiche) beste Qualität und Sicherheit im Einsatz.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung, www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung-verlegen, www.aeg-haustechnik.de/thermoboden-planer