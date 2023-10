Keine Emissionen, kein Ruß, keine Rauchgase, aber ein täuschend echtes Effekt-Feuer: Das bietet ab sofort der E-ZIVA von ORANIER. Erzeugt wird das Feuer – so erstaunlich es klingt – durch kalt vernebeltes Wasser in Kombination mit einer LED-Beleuchtung. Dadurch unterscheidet sich dieser E-Kamin von allen anderen Technologien, die lediglich beleuchten oder projizieren. Insbesondere im Vergleich zu Ethanol-Feuerstellen ist der E-ZIVA vor allem eines – absolut sicher! Der Vorteil: Es brennt nichts.

Freie Platzwahl für effektvolles Flammenspiel

Deshalb braucht man keinen Schornstein, und auch der Brandschutz muss nicht beachtet werden – es genügt eine Steckdose. Somit lässt sich dieser Ofen, dessen Montage wandhängend erfolgt, praktisch überall in der Wohnung platzieren. Keramische Holzscheite als Feuerraum-Dekoration, ein Knistermodus und künstliche Wärme machen die Illusion perfekt. Der Stromverbrauch ist äußerst moderat. Für den Flammeneffekt verbraucht der Kamin nur 220 Watt pro Stunde. Das sind umgerechnet etwa 10 Cent.

Wenn aus Wasser leuchtendes Feuer wird

Die Basis für den Feuereffekt ist vernebeltes Wasser, das mit LED-Lichtern angestrahlt wird. Die feinsten Wassertröpfchen reflektieren das Licht und erzeugen ein beindruckendes Flammenspiel. Das Wasser wird aus einem Tank in den „Feuerraum“ geleitet, kalt vernebelt und an den Wohnraum abgegeben. Die daraus resultierende Luftfeuchtigkeit ist in den meisten Fällen vorteilhaft für das oft zu trockene Raumklima. Hinzu kommt Wärme auf Knopfdruck. Die regulierbare Warmluftheizung, die über zwei Leistungsstufen mit 1 kW oder 2 kW verfügt, kann bei Bedarf per Fernbedienung zugeschaltet werden. Daher ist der E-ZIVA keine primäre Heizquelle, sondern eine dekorative Zusatzheizung und Garant für eine romantische Atmosphäre.

