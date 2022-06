Effizient mit Stückholz heizen

Beim Verbrennungsvorgang wird nur so viel umweltschädliches CO 2 wieder an die Umwelt abgegeben, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Dabei spielt es in Sachen CO 2 -Ausstoß keine Rolle, ob der „Baum“ verbrannt wird oder auf natürlichem Wege verrotten würde – die freiwerdende CO 2 -Menge ist dieselbe.



Gut luftgetrocknetes Holz hat einen Heizwert von etwa 4kWh je Kilogramm, das bedeutet, dass 2,5 Kilogramm Holz rund einen Liter Heizöl ersetzen. 5 bis 6 Raummeter Hartholz (Laubholz) oder 7 bis 8 Raummeter Weichholz (Nadelholz) ersetzen sogar etwa 1000l Heizöl.

Die Vorteile von Heizen mit Stückholz auf einen Blick:

Klimafreundlich – Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und gilt als umweltfreundlicher Energieträger

Regionale Wertschöpfung – Brennstoff kann aus heimischen Wäldern bezogen werden

Effizienz – Lange Brenndauer, dank großer Füllschächte und innovativer Verbrennungstechnologie

Komfort – Effiziente Restholzverwertung und geringer Arbeitsaufwand durch maschinelle Erzeugung

Modernste Technik – Immer effizientere Holzvergaserkessel, die umweltfreundliches und bequemes Heizen ermöglichen

