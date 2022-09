Eine einzige Lösung für alle Jahreszeiten: Im Sommer angenehm gekühlte Räume, in der Übergangszeit und im Winter wohlige Wärme und darüber hinaus zu jeder Zeit gereinigte Luft. Die neuen Single- und Multisplit-Klimasysteme Vitoclima 300-S und Vitoclima 200-S von Viessmann erfüllen alle Anforderungen mit höchster Effizienz und haben deshalb Energieeffizienzlabel bis A+++. Darüber hinaus sind sie besonders flexibel einsetzbar – von einzelnen Räumen über ganze Wohnungen bis hin zu kompletten Gebäuden, sowohl privat als auch für kleine gewerbliche Installationen z.B. in Büros oder Arztpraxen.

Kostensparend Kühlen und Heizen mit einem System

Die neuen Vitoclima Geräte lassen sich perfekt in Systeme zur Wärme- und Stromversorgung einfügen, deren Komponenten aus dem Integrierten Viessmann Lösungsangebot stammen, beispielsweise einer Vitovolt Photovoltaikanlage mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3. Damit lassen sich die Klimasysteme besonders kostensparend zu einem großen Teil mit selbst erzeugtem Strom betreiben – und das nicht nur während des Sommers. Vitoclima 300-S und 200-S lassen sich auch als effiziente Wärmepumpe einsetzen, indem ihre Funktionsweise einfach umgekehrt wird. Der Außenluft wird dann die Wärme entzogen und zum Heizen genutzt. Das spart Energie und Kosten, denn die konventionelle Heizung kann ausgeschaltet bleiben. Für die hohe Effizienz der neuen Klimasysteme – und damit für einen geringen Energieverbrauch – verfügen beide Baureihen über die innovative Inverter plus Technologie. Sie gewährleistet auch eine maximale Funktionssicherheit, selbst bei größeren Stromschwankungen.

Vitoclima 300-S: Maximaler Klimakomfort durch Eco-Sensor und 3D-Luftverteilung

Das Premium Single-Splitgerät Vitoclima 300-S ist besonders für den Einsatz im Wohnbereich konzipiert, wo es auf höchsten Klimakomfort und Luftreinheit sowie geringstmögliche Geräuschemissionen ankommt, beispielsweise im Schlafzimmer. Das wahlweise in Weiß oder Silber lieferbare Wandgerät der Inneneinheit hat deshalb mit seiner Super Low Noise-Funktion im reduzierten Betrieb lediglich eine Schallleistung von bis zu 15 dB(A). Für maximalen Klimakomfort sorgen ein integrierter Eco-Sensor und die 3D-Luftverteilung. Damit erfasst das Gerät Beleuchtung und Anwesenheit von Personen im Raum und stellt den Betrieb automatisch darauf ein.

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie gewinnt saubere, keimfreie Luft zunehmend an Bedeutung. Deshalb verfügt Vitoclima 300-S über einen aktiven IFD-Filter (Intense Field Dielectric) für eine stets hervorragende Luftqualität. Er scheidet zuverlässig Feinstaub, Pollen, Viren und Bakterien aus der Raumluft ab und ist einfach zu reinigen. Damit können auch Pollenallergiker aufatmen. Die Steri Hygiene-Funktion, ein Sterilisierungsprogramm zur Desinfektion der luftberührten Flächen, gewährleistet dauerhaft höchste Hygiene.

Komfort auch bei der Gerätebedienung: Über die serienmäßig integrierte WLAN-Schnittstelle ist Vitoclima 300-S internetfähig und kann per Smartphone bedient werden. Außerdem ist die Steuerung auch über eine Infrarot-Fernbedienung möglich.

Vitoclima 200-S: Single- und Multisplit Klimasysteme für alle Anwendungen

Für den Einsatz im Wohnbereich, in Büros und Arztpraxen sind die Single- und Multisplit-Klimasysteme Vitoclima 200-S bestens geeignet. Sie bieten hohe Wirkungsgrade und hohen Klimakomfort bei gleichzeitig leisem Betrieb. In der Multisplit-Ausführung lassen sich zwei bis fünf Inneneinheiten (Wandgeräte, Deckenkassetten, Kanalsysteme, Gebläsekonvektoren) anschließen und so mehrere Räume unterschiedlich klimatisieren. Die Inneneinheiten arbeiten durch ihre Low Noise-Funktion sehr leise. Passive Luftfilter und die Selbstreinigungsfunktion Self Clean sorgen für hygienisch einwandfreie Raumluft. Die in Weiß und Silber verfügbaren Wandgeräte können über die serienmäßig integrierte WLAN-Schnittstelle per Smartphone bedient werden, daneben besteht bei den Wandgeräten sowie den Deckenkassetten auch die Möglichkeit der Steuerung über Infrarot-Fernbedienung.

Vorteile für die Marktpartner

Schnelle, einfache Planung und Installation, da keine Hydraulik, kein Aufheizen eines Wassersystems und keine Kondensatbildung bei Kühlung (Temperierung) über Flächenheizsysteme

Flexible, anlagenspezifische Planung durch bis zu fünf verschiedene Arten von Inneneinheiten (Vitoclima 200-S Multi)

Einfacher Umbau/Ersatz bestehender Klimalösungen, da die Leitungen meist erhalten bleiben und nur Innen- und Außeneinheit getauscht werden müssen

Einfach zugängliche, austauschbare Komponenten (z. B. Steuerplatine, Lüftermotor und Filter)

Vorteile für die Anwender

Heizen, aktives Kühlen, Entfeuchten und Luftreinigen mit nur einem kompakten System

Gesunde, angenehme Raumluft durch Reduktion/Entfernung von z. B. Viren, Bakterien, Feinstaub

„Turbokühlung und -heizung” durch High-Power-Kompressor-Funktion (schnell warm/schnell kalt)

Flexible Systeme für die Übergangszeit, als Basisheizung in Kombination mit einem zweiten Wärmeerzeuger oder für nur zeitweise genutzte Gebäude wie z. B. Wochenendhäuser

Für den Betrieb mit selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik-Anlagen geeignet

Geringe Investitionskosten

Technische Daten

Vitoclima 300-S:

Kühlleistungsbereich: 1,0 bis 6,0 kW (nach EN 14511 bei A35/A20)

Wärmeleistungsbereich: 1,1 bis 6,9 kW (nach EN 14511 bei A7/A20)

Leistungszahl MT (SCOP 1) ) mittel: bis 5,1

) mittel: bis 5,1 Leistungszahl LT (SCOP 1) ) warm: bis 6,2

) warm: bis 6,2 Leistungszahl (SEER-Wert 2) ): bis 8,8

): bis 8,8 Kältemittel: R32

Vitoclima 200-S, Single:

Kühlleistungsbereich: 0,8 bis 8,5 kW (nach EN 14511 bei A35/A20)

Wärmeleistungsbereich: 0,8 bis 9,5 kW (nach EN 14511 bei A7/A20)

Leistungszahl MT (SCOP 1) ) mittel: bis 4,0

) mittel: bis 4,0 Leistungszahl LT (SCOP 1) ) warm: bis 5,1

) warm: bis 5,1 Leistungszahl (SEER-Wert 2) ): bis 6,8

): bis 6,8 Kältemittel: R32

Vitoclima 200-S Multi:

Kühlleistungsbereich (Inneneinheiten): 0,8 bis 7,1 kW (nach EN 14511 bei A35/A20)

Wärmeleistungsbereich (Inneneinheiten): 0,8 bis 8,0 kW (nach EN 14511 bei A7/A20)

Leistungszahl MT (SCOP 1) ): bis 4,6

): bis 4,6 Leistungszahl (SEER-Wert 2) ): bis 7,0

): bis 7,0 Kältemittel: R32

1) SCOP-Wert = Seasonal Coefficient of Performance

2) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio