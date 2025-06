Als moderne Kombination aus innovativer Technik, höchstem Komfort und maximaler Flexibilität sind die neuen Dimplex Wohnungsstationen eine Lösung für moderne Heizungs- und Sanitärprojekte. Durch ihr modulares Baukastensystem lassen sie sich individuell für jeden Anwendungsfall konfigurieren: als reine Frischwasser-Station mit oder ohne Durchlauferhitzer, als Wohnungsübergabe-Station, die neben der dezentralen hygienischen Trinkwassererwärmung auch noch die Heizkreisverteilung übernimmt oder als festes Schrankmodul, das eine Standard-Gastherme ersetzt. Das Gute für Planer und Handwerker: Die Zusammenstellung der passenden Module übernimmt Dimplex.

Ein direkter Austausch alter Gasetagenheizungen stellt keine zukunftsfähige Lösung für die Wärmeversorgung in Mehrfamilienhäusern dar. Angesichts des steigenden CO 2 -Preises, wachsender Unsicherheit über die langfristige Wirtschaftlichkeit fossiler Gasnetze und des gesetzlich geforderten Anteils von 65 Prozent erneuerbarer Energien, der mit einer Frist von fünf Jahren nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung beim Heizungstausch erfüllt sein muss, halten viele Hausbesitzer Investitionen in eine veraltete Technik für nicht mehr sinnvoll.

Statt einer aufwändigen Umrüstung auf ein zentrales Heizsystem gibt es auch eine ganz unkomplizierte Lösung: Alte Gastherme raus, neue Gasthermenaustausch-Station rein – so lässt sich die Dimplex Produktneuheit mit einem Satz umschreiben. Denn die Abmessungen des Dimplex-Schrankmoduls stimmen genau mit denen einer Standard-Gastherme überein, die Leitungen können ganz unkompliziert im freigewordenen Kaminschacht verlegt werden. Auf diese Weise lässt sich die dezentrale Trinkwasser- und Wärmeversorgung in einem Mehrfamilienhaus, gerade in Verbindung mit einer Wärmepumpe, ganz einfach auf ein umweltfreundliches und – ohne CO 2 -Abgaben – besonders kostengünstiges System umstellen. Auch die Kombination von mehreren Energiequellen als bivalentes Anlagenkonzept ist möglich.

Dimplex konfiguriert die passende Lösung

Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die die neuen Dimplex Wohnungsstationen bieten. Jede Wohnungsstation setzt sich je nach Anforderung aus mehreren Modulen zusammen: Mit verschiedenen Trinkwasser-Erwärmungsmodulen – mit und ohne Durchlauferhitzer –, Kugelhahnschienen, Verteilermodulen und verschiedene Schrankvarianten (Aufputz/Unterputz, klein/groß) ergeben sich über 750 Kombinationsmöglichkeiten. Das Gute für Planer und Handwerker: Die Konfiguration übernimmt komplett Dimplex. Anhand der Angaben zu Objekt, Heizungsanlage und Bedarf, die mittels eines einfachen Formulars abgefragt werden, stellt man dort für jede Anwendung die exakt passende Lösung zusammen.

Jede Dimplex Wohnungsstation garantiert eine hygienische, effiziente und bedarfsgerechte Trinkwasserbereitung entsprechend der Trinkwasserverordnung (TrinkWV) im Durchflussprinzip ohne Keimbildung, ohne unnötige Leitungs- und Speicherverluste und ohne jährliche Prüfung. Durch ihre komplette Edelstahlverrohrung inklusive edelstahlgelötetem Plattenwärmeüberträger ist sie dabei für nahezu alle Wasserqualitäten geeignet.

Im Mehrfamilienhaus lässt sich so der Wärme- und Wasserbedarf pro Wohnung individuell regeln. Vorkonfektionierte Einbauplätze für Kaltwasser- und Wärmemengenzählung je Wohnung erleichtern die Heizkostenabrechnung. Ein hydraulischer Abgleich erfolgt automatisch mittels Regelantrieben.

Geringe Einbautiefe – passt in jede Trockenbauwand

Einem Maximum an Komfort und Sicherheit in Sachen Trinkwasserhygiene steht ein nur minimaler Installationsaufwand gegenüber – mit einem Einsparpotenzial von bis zu 30 Prozent, da sich der Aufwand an Versorgungsleitungen, Deckendurchführungen, Wärmedämmung und Brandschutzschottung deutlich reduziert bzw. teilweise komplett entfällt.

Durch die kompakte Bauweise lassen sich die Dimplex Wohnungsstationen überall unterbringen – ob Aufputz oder Unterputz. Besonderer Vorteil dabei: Alle Varianten haben eine Einbautiefe von nur 110 mm, d.h. sie können in jede Trockenbauwand integriert werden.

Über Dimplex – Experience Better Living

Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“: In den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Die Marke gehört zur international agierenden Glen Dimplex Gruppe mit dem Stammsitz in Irland, deren Bestreben es ist, den Übergang zu einer nachhaltigen Welt mit den eigenen Produkten voranzutreiben. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten und mehrfach ausgezeichneten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht.