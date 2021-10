Pressemeldung

Elektrische Heizsysteme sind ein wichtiger Baustein der Energiewende, gerade in Verbindung mit Photovoltaik und Stromspeichern – und beste Voraussetzungen für das SHK- und Elektro-Fachhandwerk, um gerade diese Heizlösungen am Markt zu etablieren.

Konventionelle Wärmeverteilsysteme und wassergeführte Flächenheizungen besitzen einen hohen Trägheitsgrad: Die Aufheizphase bis zur gewünschten Betriebstemperatur benötigt ihre Zeit. Dasselbe gilt für das anschließende Abkühlen. Das ist unökonomisch, vor allem wenn Räume nur temporär genutzt werden. Ganz anders arbeiten Direktheizungen: Die elektrische Fußbodenheizung THERMO BODEN von AEG Haustechnik temperiert Wohnbereiche und Bäder exakt nach Bedarf und punktet mit einer sehr schnellen Aufheizzeit. Somit ist rasch und anhaltend für Wohlbefinden gesorgt. Bei Aufnahme der Wärme über die Füße ist das subjektive Wärmegefühl um etwa zwei Grad höher als die eingestellte Raumtemperatur tatsächlich ist – sie lässt sich deshalb niedriger wählen. Temperaturwechsel durch Sonnenlicht und Tageszeiten kann die elektrische Fußbodenheizung schnell problemlos ausgleichen. Dabei passt sie sich „energetisch“ der Aufenthaltsdauer ihrer Bewohner an, was zudem Stromkosten spart. Zuständig für den energieeffizienten Betrieb ist der AEG Fußbodentemperaturregler FRTD 903 TC mit Wochentimer, Selbstlernfunktion und intuitiver Touchscreen-Bedienung. Das einfach zu verlegende Heizmattensystem ist außerdem langlebig und wartungsfrei.

Für die Wandmontage hält AEG Haustechnik Naturstein- und Glasheizungen bereit, die angenehme Infrarotwärme spenden. Damit sind sie die passende Ergänzung zum AEG THERMO BODEN oder auch eine Alternative dazu. Ihr Vorteil: Sie sind platzsparend, kompakt, flexibel einsetzbar und anmutig. Mit der praktischen Wandhalterung erfolgt die Wandmontage der steckerfertigen Geräte schnell und äußerst einfach.

AEG Natursteinheizungen sind in 8 Steinarten erhältlich und decken ein Leistungsspektrum von 350 Watt bis 1650 Watt ab, die AEG Glasheizungen gibt es in Weiß und Schwarz und mit 300 bis 900 Watt Leistung. Praktisch: Die steckerfertigen Glasheizungen sind flexibel einsetzbar. Sie können an allen tragfähigen Wänden montiert werden. Bei einem Wandabstand von nur vier Zentimetern ist die Montage vertikal oder horizontal möglich, die Befestigung ist verdeckt und daher unsichtbar. Die Temperaturregelung erfolgt mit einem vorgeschalteten AEG Raumtemperaturregler oder komfortabel per AEG Funkthermostat RTF-D. Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung, www.aeg-haustechnik/nsh und www.aeg-haustechnik.de/glasheizung