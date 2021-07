Pressemeldung

Möbel aus Massivholz sind die Königsdisziplin im Bad. Das luxuriöse Badeinrichtungskonzept EDITION LIGNATUR mit Möbeln aus Naturholz ist das Ergebnis der langjährigen Badkompetenz von KEUCO und der traditionellen Holzverarbeitungskunst von TEAM 7. Jedes Badmöbel der EDITION LIGNATUR, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, ist ein Unikat – individuell für jede Bestellung gefertigt, einzigartig von Hand zusammengestellt. Die Auswahl hochwertiger Naturhölzer ist um Eiche wild weiß ergänzt worden, einer hellen Wildeiche mit dunklen Astlöchern, deren charakteristische Oberfläche durch die Behandlung mit natürlichem Weißöl eine besondere Optik erhält. Weitere hochwertige Echthölzer sind Eiche, Eiche Venedig – hergestellt aus ehemaligen Eichenpfählen der Lagunenstadt mit natürlichen Verzierungen des Schiffsbohrwurms – sowie edler Nussbaum.



Im Bereich der Waschtische, Armaturen und Spiegelschränke wurde das Sortiment der EDITION LIGNATUR ebenfalls erweitert. Damit eröffnen sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für exklusive Bäder mit hochwertigem Massivholz. Einzel- oder Doppel-Waschtischlösungen, eingelassene oder aufgesetzte Waschtische, Sideboards, Hoch- und Mittelschränke sowie Sitzbänke stehen zur Wahl. Die Unterbauten für runde Waschtische sowie Sideboards und Mittelschränke sind optional mit Keramik- oder Glasabdeckplatten erhältlich. Außerdem bietet KEUCO praktische Standaccessoires, passend in Design und Holzart, die flexibel im Bad positioniert werden können.

Zu den Unterschränken aus edlen Hölzern können Waschtische aus Varicor oder Keramik kombiniert werden. Runde Keramik-Aufsatzwaschtische in Weiß oder Schiefergrau ergänzen das Sortiment. Markante Variante: Eine speziell entwickelte Standarmatur steht erhöht inmitten des Waschtisches. Die Waschtische können auch mit KEUCO Wandarmaturen kombiniert werden.

Passende KEUCO Armaturen und Accessoires runden das harmonische Erscheinungsbild ab –klassisch verchromt oder in gebürsteten Oberflächen, wie warmes Bronze, champagnerfarbenes Nickel oder trendiges Schwarzchrom. Spezielle Standaccessoires der EDITION LIGNATUR für Waschtisch und WC nehmen die Holzvarianten der Möbel auf.

Für ein durchgängig stimmiges Bild zeigt sich auch der Spiegelschrank der EDITION LIGNATUR mit Elementen aus den Naturhölzern.

Ein Bad der exklusiven EDITION LIGNATUR ist in jeder Holzart stets einzigartig. Es ist das Ergebnis aus traditioneller Handwerkskunst von TEAM 7 und der erstklassigen Badkompetenz von KEUCO, auftragsbezogen gefertigt für Liebhaber des Besonderen.

Der wohnliche Einrichtungsstil: KEUCO EDITION LIGNATUR Eiche wild weiß



Die wohnlichen Badmöbel der EDITION LIGNATUR in Eiche wild weiß zeigen sich mit auffälliger Maserung und dunklen Astlöchern. Das umfangreiche Sortiment des Badeinrichtungskonzeptes umfasst auch einen Mittelschrank mit wahlweise einer, zwei oder drei Türen sowie einen großen Waschtisch für zwei Armaturen sowie Aufsatzwaschtische und Abdeckplatten.



Der EDITION LIGNATUR Spiegelschrank bietet die perfekte Kombination von Holz, Spiegel und Licht. Das wohnliche Design der EDITION LIGNATUR wird auch bei dem Spiegelschrank mit Elementen aus den Naturhölzern hervorgehoben. Facheinlagen, Fachrückwand und Korpusseiten sind aus entsprechenden Hölzern gearbeitet. Ein umlaufender dreiseitiger Leuchtrahmen macht ihn zu einem echten Highlight im Bad – ob als klassischer Wandvorbau-Spiegelschrank oder außergewöhnliches Einbau-Modell. Das offene Ablagefach setzt Lieblingsprodukte effektvoll in Szene. Die LED-Beleuchtung lässt sich über das Bedienpanel dimmen und in der Lichtfarbe von warmweißer bis tageslichtähnlicher Beleuchtung (2700 - 6500 Kelvin) stufenlos einstellen. Darüber hinaus wartet der Spiegelschrank mit drei Beleuchtungs-Quellen auf: Eine Hauptbeleuchtung des umlaufenden Rahmens sowie eine Fach- und Waschtischbeleuchtung.



Nützliche Helfer an Ort und Stelle: Passend in Design und Holzart zeigen sich die frei positionierbaren Standaccessoires.

Die edle Variante: KEUCO EDITION LIGNATUR Nussbaum



Waschtisch und Abdeckplatte in schiefergrauer Keramik bilden ein edles Ensemble. Das Aufsatzwaschbecken kann mit einem Einhebelmischer oder einer Wandauslaufarmatur kombiniert werden.



Der EDITION LIGNATUR Spiegelschrank wirkt mit seinem umlaufenden Leuchtrahmen als Einbauvariante nahezu vor der Wand schwebend.



Ob Mittel- oder Hochschrank: beide Möbel bieten viel Stauraum. Mit flexibel platzierbaren Standaccessoires sind Handtücher, Toilettenpapier und Toilettenbürste immer zur Stelle.

Die außergewöhnliche Badausstattung: KEUCO EDITION LIGNATUR Eiche Venedig



Jedes Massivholz-Möbel der EDITION LIGNATUR hat eine individuelle Maserung und ist damit ein Unikat.



Die natürlichen Holzmaserungen bilden in Kombination mit dem eckigem Waschtisch und den geradlinigen Formen der EDITION 90 Waschtischarmaturen und Accessoires eine schöne Einheit.

Für die moderne Badgestaltung: KEUCO EDITION LIGNATUR Eiche



Die Sideboards und Mittelschränke der EDITION LIGNATUR sind optional mit Keramik- oder Glasabdeckplatten erhältlich. Viel Stauraum bietet der ein-, zwei- oder dreitürige Mittelschrank.



Weitere Informationen unter www.edition-lignatur.de.