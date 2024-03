Doppelter Zuwachs in der CONEL-Familie: Der Hersteller erweitert sein Edelstahl-Presssystem CONNECT INOX im XL-Bereich bis zur Dimension 108 mm für die Trinkwasserinstallation und liefert mit CONNECT HEAT jetzt ein niedriglegiertes Edelstahlsystem. Das können Fachhandwerker optimal insbesondere bei der Rohrleitungsinstallation von Heizungssystemen und Industrieanlagen einsetzen.

CONNECT INOX bietet die gesamte Bandbreite an Edelstahl-Presssystemen CONNECT INOX von CONEL bewährt sich seit 2018 im Markt. Die Edelstahlrohre und Formstücke schaffen seitdem neue Möglichkeiten auf der Baustelle. Dank ihrer Universalkontur in den Dimensionen 15 bis 54 mm lassen sie sich mit M- und V-Pressbacke verpressen. Schluss also mit Schäden, weil der Installateur mit dem falschen Werkzeug verpresst hat.

Die Edelstahlwerkstoffe 1.4404 sowie 1.4521 kommen bei der Produktion von CONNECT INOX zum Einsatz. Damit eignet sich das System hervorragend für Trinkwasserleitungen. CONEL baut diese Stärke im Sinne des Fachhandwerks nun deutlich aus und bietet die gesamte Bandbreite an Edelstahl-Presssystemen bis zu einer Dimension von 108 mm an. Damit lassen sich sämtliche Anforderungen der Haustechnik und Bauwirtschaft abdecken - weit über den üblichen Wohnungs­bau hinaus.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Wir vervollständigen das bewährte Edelstahl­system CONNECT INOX aus dem Werkstoff 1.4404 und bieten es ab März 2024 nun auch in den Dimensionen 76 bis 108 mm an. Ein Plus für Betriebe - sei es im Bereich Haustechnik, bei projektorientierten Großkunden, bei Kälteleitungs­monteuren, Druckluftanlagenbauern oder im Industriegeschäft.“

CONNECT HEAT aus niedriglegiertem Edelstahl

Mit CONNECT HEAT liefert CONEL ab Mai 2024 ein kostengünstigeres System aus niedriglegiertem Edelstahl. CONNECT HEAT besteht aus dem Werkstoff 1.4307 und deckt den gesamten Bedarf von 15 bis 108 mm ab, zum Beispiel für Heizungssysteme und Kühlanlagen, Kälte- und Druckluftanlagen. Das System sorgt für eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion mit bewährter Pressverbindungstechnik. Uwe Dietz: „Damit leistet CONEL seinen Beitrag für die Installation langlebiger Heizungsanlagen und Industrieinstallationen unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte.“