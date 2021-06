Pressemeldung

Vor allem für Trinkwasseranlagen, aber auch für andere anspruchsvolle Installationen wird heute Edelstahl eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist die erfolgreiche Serie NiroSan aus dem Hause Sanha.

Großes Produktsortiment

Ein wichtiger Vorteil des NiroSan-Systems liegt in seinem umfangreichen Produktsortiment. Sanha kann die Dimensionen von 15 mm für die kleinen Anschlüsse bis zu 168,3 mm für Steigleitungen in Großprojekten liefern. Darunter sind auch die Dimensionen 64 mm und 137 mm. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass sich eine Installation „aus einem Guss“ umsetzen lässt. Auch bei der XXL-Größe sind Rohre in 6 m Länge sowie verschiedene Standardprodukte erhältlich. Dazu zählen u. a. 45°- und 90°-Bögen, T-Stücke und Muffen.

Langlebig und korrosionsresistent

NiroSan überzeugt zudem durch seine ausgezeichnete Ausführung. Die Pressfittings werden aus dem Werkstoff 1.4404 für die Formteile gefertigt. Dieser enthält mindestens 2,3 % Molybdän und weist einen geringeren Kohlenstoffanteil als der konventionelle Werkstoff 1.4401 auf. So überzeugt das Material durch seine deutlich höhere Korrosionsresistenz. In der Regel kommen schwarze Formteildichtungen aus EPDM zum Einsatz, die eine Betriebstemperatur zwischen -30 °C und +120 °C bewältigen. Als maximalen Betriebsdruck nennt Sanha 16 bar. Für andere Nutzungen stellt Sanha entsprechende Dichtringe zur Verfügung.

Die Systemrohre werden durch die Glühbehandlung von Spannungsrisskorrosion geschützt. Zudem beugt die Schweißnahtglättung einer Blasenbildung und Schlammablagerung vor. Das NiroSan-Presssystem verfügt über alle Prüfungen und ist von allen namhaften europäischen Zertifizierungsstellen zugelassen.

Bleifrei – Sicherheit für alle

Trinkwasseranlagen nach Norm – diese Aufgabe haben Fachhandwerker, Planer und andere Entscheider bei Bauprojekten zu lösen. Ein Kriterium ist der Bleigehalt im Trinkwasser. Der Eintrag darf nur bei maximal 0,01 mg/l liegen, wobei sich dies noch splittet in jeweils 0,005 mg/l für den Wasserversorger und für die häusliche Installation. Mit dem Edelstahlsystem NiroSan werden die Ansprüche automatisch erfüllt, denn das Material enthält kein Blei und kann demzufolge auch nichts an das Trinkwasser abgeben. Eine Gesundheitsgefährdung, vor allem bei Ungeborenen, Säuglingen und Kleinkindern, ist durch die Materialwahl faktisch ausgeschlossen.

Darüber hinaus kann NiroSan vielseitig eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Heizung, Solar und Regenwasser über Löschwasser und Sprinkleranlagen bis zu Druckluft, inerten und technischen Gasen sowie Kühlwasserleitungen. Selbst im Schiffbau lässt sich die Edelstahlserie nutzen.

Einfache Verarbeitung

Neben der hohen Qualität punktet NiroSan durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten bis hin zum Biegen, was durch das Herstellverfahren mit WIG-Schweißen und der daraus resultierenden homogenen und flexiblen Schweißnaht sehr viel besser möglich ist. Zudem kommen die Vorteile von combipress zum Tragen: Die Verarbeitung der Rohre und Fittings wird durch die Eigenschaften Werkzeugkompatibilität, Gleithaftung und „Unverpresst undicht“ wesentlich vereinfacht, die Verarbeitungssicherheit wird gesteigert. Vorhandene Werkzeuge mit unterschiedlichen Original-Presskonturen (V, M und SA) lassen sich bis einschließlich 54 mm problemlos verwenden. Für größere Dimensionen können die Originalkonturen SA und M genutzt werden. Für den Handwerker bedeutet dies beim Verpressen eine leichtere Handhabung und mehr Sicherheit, denn durch die Werkzeugkompatibilität sind Schaden verursachende Verwechslungen von Pressbacken auf der Baustelle faktisch ausgeschlossen.