Gemeinsam mit der nextPIM GmbH aus Hörstel hat das E/D/E für seine Mitglieder ein innovatives Produktdatenmanagement-Paket geschnürt. Die E/D/E Edition von nextPIM, PIM steht für Produktinformationsmanagement, ist ab sofort verfügbar. Dank exklusiver Konditionen und geringem Projektauf­wand bei der Implementierung bietet sich die Software as a Service-Lösung auch für kleine und mittlere Unternehmen an.

Daniel Spitzer, Teamleiter der E/D/E Digitalberatung, lobt den Leistungsumfang von nextPIM: „Mit diesem Angebot können unsere Mitglieder die relevanten Herausforderungen des Datenmanagements effizient und performant bewälti­gen. Neben der einfachen Integration von E/D/E Daten können umfangreiche Datensätze vieler verschiedener Lieferanten verwaltet und auf einen hohen qualitativen Standard gepflegt werden.“ Darüber hinaus profitieren Kunden von der laufenden Weiterentwicklung des Systems. Sämtliche Funktionserweiterun­gen werden allen Nutzern automatisch zur Verfügung gestellt. Gordon Süssen­guth, Prokurist bei nextPIM, betont: „Wir kennen die Branche zwar gut, unsere Kunden kennen sie aber noch besser. Deshalb befinden wir uns im ständigen Austausch und lassen Feedback schnell einfließen. Unsere Nutzer wissen diese Agilität sehr zu schätzen.“

Ideal vernetzt im E/D/E Ökosystem

An das E/D/E Ökosystem ist nextPIM schon jetzt bestens angebunden. Unter anderem dank bidirektionaler Schnittstelle zum E/D/E Multishop: „Jede E-Com­merce-Plattform benötigt ein vorgelagertes PIM-System, das die Produktdaten für den individuellen Auftritt im Internet sinnvoll kategorisiert. Mit nextPIM bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die es ermöglicht, Sortimente per Knopf­druck in den Multishop zu exportieren. Umgekehrt können bestehende Daten­sätze aus dem Shop in das PIM importiert werden. Damit ist ein nahtloses Zu­sammenspiel zwischen Multishop und Produktdaten gewährleistet“, sagt Klaus Weskamp, Teamleiter eCommerce Services im E/D/E.

Das Angebot zum professionellen Datenmanagement mit nextPIM reiht sich in die umfassenden digitalen Services des E/D/E ein. Dazu zählen unter anderem das Cloud ERP-System ERPcloud360, der E/D/E Multishop, das elektronische Daten-Center sowie das E/D/E Clearing Center. „In einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld spielen neue Technologien eine immer wichtigere Rolle. Wir freuen uns, E/D/E Mitgliedern mit nextPIM eine weitere, innovative Lösung zu einzigartigen Konditionen anbieten zu können“, so Joachim Hiemeyer.