Anforderungskennung 1441 - Veröffentlicht 23.08.2021 - Vollzeit - Einkauf, Vertrieb und Mitgliedermanagement - Wuppertal - E/D/E GmbH

Sie fragen sich, was sich hinter der E/D/E Gruppe, dem „Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler“ verbirgt? Mit einem Handelsvolumen von über 6,4 Milliarden Euro 2020 ist die E/D/E Gruppe Europas größter Einkaufs- und Marketingverbund im Produktionsverbindungshandel (PVH). Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen ist heute in 26 Ländern Europas aktiv und bietet seinen Mitgliedern eine umfassende Unterstützung zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition mit Leistungen aus Einkauf, Logistik, Marketing, Digitalen Services sowie Finanzdienstleistungen der unternehmenseigenen ETRIS BANK. Der Online-Marktplatz Toolineo ergänzt das Leistungsangebot um einen weiteren digitalen Vertriebskanal.

Mit unseren über 1.100 Mitarbeitern arbeiten wir jeden Tag daran, echte Mehrwerte für unsere rund 1200 Mitgliedsunternehmen zu generieren und sie zu unterstützen, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Sie haben Lust sich aktiv einzubringen und unsere Erfolgsgeschichte mit uns fort zu schreiben? Dann sind Sie bei uns richtig.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

(Senior) Produktmanager Heizung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Sie betreuen unsere Lieferanten und führen die Jahres-/Halbjahresgespräche mit Lieferanten durch

Sie betreuen den Leistungskreis "Heizung"

Sie sind für die operative Umsetzung der vereinbarten Ziele bei Lieferanten und Mitgliedern; Maßnahmenentwicklung zur Konzeptumsetzung verantwortlich

Sie entwickeln Konzepte zu Einkaufs-, Sortiments-, Vertriebs- und Marketingmaßnahmen und setzen diese um

Sie entwickeln unsere Handelsmarkenstrategie / Markteinführungen etc. weiter

Sie planen und führen Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Mitglieder durch

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann-/frau oder staatlich geprüfter Techniker/Meister im SHK Handwerk

Sie haben gute Kenntnisse in MS-Office insbesondere Excel, SAP-Kenntnisse sind von Vorteil

Ihr Auftreten ist offen und authentisch

Ihre Arbeitsweise ist zuverlässig und strukturiert

Darauf können Sie sich freuen:

Ein stabiles Familienunternehmen in dritter Generation, das auf langfristige und nachhaltige Strategien setzt

Eine offene und teamorientierte Atmosphäre sowie Freiraum für Ideen und Eigeninitiative

Ein attraktives Gleitzeitmodell

Einen Betriebskindergarten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Betriebliches Gesundheitsmanagement zur Stärkung Ihres Wohls mit Präventionsprogrammen, Sportangeboten und Gesundheitsfürsorge vor Ort

Umfassende berufliche und persönliche Fort- und Weiterbildungsprogramme für Ihren Erfolg im Job

Eine eigene Kantine sowie eine ausreichende Anzahl an Mitarbeiterparkplätzen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung, bitte über unser Onlineportal zukommen lassen.