Mit SHOPcloud360 bietet das E/D/E seinen Mitgliedern ein zusätzliches Leistungselement im E-Commerce und E-Business an. Basis für die neue Plattform bildet die cloudbasierte Technologie des Anbieters Intershop. Die E/D/E Gruppe investiert damit weiter in die Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Produktionsverbindungshandels (PVH).

„Mit SHOPcloud360 haben wir gemeinsam mit Intershop eine Lösung geschaffen, die zusammen mit unserem tiefen E/D/E Branchenwissen ideal in die Welt des PVH und in die Verbundgruppenlogik hineinpasst“, freut sich Joachim Hiemeyer, im E/D/E als Geschäftsführer u.a. für den Bereich Digitale Services verantwortlich. Kernaufgabe des E/D/E ist es, seine Mitglieder und deren Marktperformance und Leistungsfähigkeit zu stärken. „Daher haben wir uns entschieden, unser Leistungsangebot differenziert an den Anforderungen unserer Mitglieder auszurichten und weiterzuentwickeln, indem wir diese skalierbare Verbundlösung schaffen“, erläutert Dr. Christoph Grote, als E/D/E Geschäftsführer u.a. verantwortlich für das Mitglieder- und Lieferantenmanagement. E/D/E Vertragslieferanten profitieren gleichermaßen von Möglichkeiten einer höheren Reichweite des digitalen Vertriebs sowie von einem professionellen Markenauftritt in den Händlershops.

Echte PVH-Lösung mit hoher Skalierbarkeit

Der Entscheidung für Intershop als Technologiepartner ging ein intensiver und systematischer Abgleich der Anbieter im Markt sowie der Anforderungen im Produktionsverbindungshandel voraus. Zu den besonders relevanten marktseitige Anforderungen, die im Vorfeld im Austausch mit E/D/E Mitgliedern aufgenommen wurden, zählen beispielsweise:

eine sehr gute Usability für den kaufenden Kunden

eine intelligente Suche für das schnelle Auffinden von Produkten

Flexibilität bei der Strukturierung der Sortimente

die bestmögliche Begleitung der Customer Journey

ein gutes Handling im Datenmanagement

eine hohe Skalierbarkeit in der System-Performance und in der Weiterentwicklung der Shop-Lösung

„Mit Intershop haben wir einen leistungsfähigen, international ausgerichteten Partner gewonnen“, freut sich Joachim Hiemeyer. Das E/D/E stellt zudem die Integration des neuen Shopsystems in sein Produktdatenangebot, die Verbundsysteme und die Vernetzung mit Lieferanten sowie Endkunden sicher.

Erfolgreiche Testphase, Go-Live zum Jahresstart

Bereits im September startete der Livebetrieb erster Händlershops mit ausgewählten Endkunden. Hieraus wurden wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung von SHOPcloud360 gewonnen mit dem Ziel, die beste Shoplösung für den PVH zu werden. Einer der ersten Händler, bei dem das sogenannte MVP (Minimum Viable Product) an den Start ging - also eine Startversion des Produkts - war die Ullner und Ullner GmbH aus Paderborn. Hier ist die Testphase sehr effizient verlaufen, sodass einem Go-Live zum Jahresstart nichts mehr im Wege steht.

„E-Commerce ist ein ergänzend wichtiges Standbein für uns als Händler und eine ganzheitliche Kundenansprache wird immer bedeutender. Denn wir merken, dass die Ansprache in Richtung gewerbliche und private Kunden immer mehr verschwimmt. Hier bietet SHOPcloud360 die perfekte Lösung, um den Anforderungen beider Zielgruppen auf einer Plattform gleichermaßen zu entsprechen“, berichtet Markus Austenfeld, projektverantwortlicher Geschäftsführer bei Ullner u. Ullner. „Im Verbund mit Intershop und E/D/E entsteht hier ein Produkt, das perfekt zum PVH passt“, so Austenfeld weiter.

E/D/E und Intershop: Starke Partner für den E-Commerce im PVH

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem E/D/E einen starken Partner an unserer Seite haben. Gemeinsam ist es uns gelungen ein leistungsstarkes Shopsystem ins Leben zu rufen, um den angeschlossenen Mitgliedern ermöglichen zu können, ihr Geschäft weiter zu digitalisieren und zu transformieren“, so Markus Klahn, CEO bei Intershop Communications AG.

Interessierte können sich auf shopcloud360.de/ weiter über das Projekt und seine Vorteile informieren sowie Beratungstermine vereinbaren.