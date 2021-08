Pressemeldung

Die Wuppertaler Verbundgruppe E/D/E meldet zum Abschluss des ersten Halbjahres 2021 eine beeindruckende Entwicklung beim Handelsvolumen. Nahezu sämtli­che Warenbereiche können zweistellig zulegen.

Die Haustechnik wächst in den ersten sechs Monaten um rund 154 Mio. Euro (+ 21,3 Pro­zent) auf 875 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich I (Präzisionswerkzeuge, Handwerkzeuge Werkzeug/Maschinen für die Holz- und Metallbearbeitung) wächst um 53 Mio. Euro (+ 19,4 Prozent) auf 325 Mio. Euro. Geschäftsbereich II (Baugeräte Bauwerkzeuge, Befestigungs­technik, Bauelemente, Baubeschläge/Sicherheitstechnik, Möbelbeschläge) kann mit 842 Mio. Euro ein Wachstum von 88 Mio. Euro (+ 11,7 Prozent) melden. Der Geschäftsbereich III (Elektrowerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Schweißen) wächst mit rund 76 Mio. Euro auf 455 Mio. Euro (+ 20,2 Prozent) und der Geschäftsbereich IV (Arbeitsschutz, Technischer Handel) verzeichnet mit 387 Mio. Euro ein Plus von rund 20 Mio. Euro (+ 5,3 Prozent). Beim Stahl steigt das Handelsvolumen um 106 Mio. Euro (+ 18,7 Prozent) auf rund 675 Mio. Euro. Der Bereich DIY und Gartentechnik kann um 9 Mio. Euro (+ 10,4 Prozent) auf insgesamt 95 Mio. Euro zulegen.

Gruppenweit verzeichnet das E/D/E nach den ersten sechs Monaten ein Plus von über 500 Mio. Euro (+ 16,1 Prozent) in den Kernbereichen des Warengeschäfts. Für den Juni allein notiert die E/D/E Gruppe ein Gesamtvolumen von rund 700 Mio. Euro bei einem Wachstum von ca. 159 Mio. Euro (+ 29,4 Prozent) gegenüber Vorjahr. Damit ist der Juni der stärkste Monat aller Zeiten. Das Niveau setzt sich im Juli erfreulicherweise fort. Das E/D/E kann mit der sehr guten Entwicklung seine führende Marktposition weiter festigen. Beim Drittmarkt­geschäft in der Zentralregulierung und dem Factoring hat die ETRIS BANK ihre Aktivitäten mehr als verdoppelt (+ 117,7 Prozent) und weitere exzellente Wachstumsaussichten.

Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der Geschäftsführung des E/D/E: „Die Halbjahreszah­len belegen, dass das E/D/E mit seinen Leistungen richtig aufgestellt ist. Nach Etablierung der Neuorganisation in der Ware im Rahmen von EVOLUTION setzen wir unseren qualita­tiven Wachstumskurs wieder fort.“

Das nächste große Zukunftsprojekt für das E/D/E zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist, neben den laufenden Initiativen der Digitalisierung, dem Datenmanagement und der Weiterentwicklung der Leistungen, ein IT-Masterplan. Er beinhaltet eine Modernisierung und Erneuerung der IT-Infrastruktur und Systemarchitektur sowie der Applikationslandschaft. Dazu steht in den nächsten Jahren ein Investitionsprogramm in zweistelliger Millionenhöhe an. Die Wuppertaler Verbundgruppe leistet diese Investitionen vollständig aus eigener Kraft.

Lotter Unternehmensgruppe wechselt zum E/DE

Nachhaltig und qualitativ gestärkt wird das Wachstum im E/D/E in Zukunft durch den Neu­zugang der Lotter Unternehmensgruppe, Ludwigsburg, die zum 1. Januar 2022 unter ande­rem mit den Kernbereichen Werkzeuge, Beschläge, Arbeitsschutz und Bauelemente zum E/D/E wechselt. Die Lotter Unternehmensgruppe zählt mit fast 1.800 Beschäftigten, über 50 Standorten in der Bundesrepublik und einem Umsatz von über 600 Mio. Euro zu einem der 300 größten Familienunternehmen in Deutschland. E/D/E Geschäftsführer Dr. Christoph Grote: „Unsere zielgruppenorientierten Leistungspakete in den Bereichen Vertriebskon­zepte und Logistik, Marketing sowie Datenmanagement konnten die Führung der Lotter Un­ternehmensgruppe überzeugen. Wir freuen uns und sind sehr stolz, die Lotter Unterneh­mensgruppe ab dem kommenden Jahr in den Reihen der E/D/E Mitglieder begrüßen zu dürfen.“

Ende Juli fand in Wuppertal bereits eine zweitägige Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen und zum Onboarding-Prozess des neuen Mitglieds im E/D/E Verbund statt - selbstverständ­lich Corona-konform als Hybridveranstaltung. Dr. Ralf von Briel, Geschäftsführer der Lotter KG: „Es war eine gelungene Veranstaltung. In den kommenden Monaten werden beide Un­ternehmen die Anbindung der Lotter Unternehmensgruppe an die E/D/E Systeme realisie­ren, um zum Jahreswechsel die Partnerschaft aktiv zu starten.“

Dr. Andreas Trautwein: „Der Wechsel der Lotter Unternehmensgruppe zum E/D/E ist ein großes Zeichen des Vertrauens in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit unserer Verbund­gruppe. Neben der Übereinstimmung bei wirtschaftlichen und strategischen Fragestellun­gen, teilen wir die klassischen Werte von Familienunternehmen. Dies ist eine vertraute Basis für eine langfristige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Trautwein weiter: „Das E/D/E hat das Ziel, die regionalen Marktführer der Branche von seinen Leistungen zu überzeugen. Mit der Lotter Unternehmensgruppe ist dies erneut gelungen, was mich sehr freut. Das stärkt die Marktposition unserer gesamten Verbundgruppe.“