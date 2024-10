Für rund 1500 Unternehmer und Top-Entscheider aus dem Produktionsverbindungshandel war die Messe Leipzig am 24. und 25. September erneut ein Anlaufpunkt für inspirierende und sehr inhaltsreiche Gespräche und dies gleichzeitig mit hoher Effizienz bei Planung und in der Umsetzung. Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler hatte unter dem Motto „zusammenWACHSEN“ zum Branchentreff total und damit zur bedeutenden Kommunikationsplattform für seine Partner aus Industrie und Handel eingeladen.

Seit 25 Jahren bewährt sich das Branchentreff­Konzept in seiner Form als so genannte „Messe verkehrt“.

Vertragslieferanten besuchen die Mitglieder des E/D/E jeweils in einem 30- Minuten-Takt für einen persönlichen Austausch. Der Branchentreff bietet damit die einmalige Möglichkeit, innerhalb von nur zwei Tagen eine Vielzahl persönlicher Begegnungen wahrzunehmen, um Geschäftsbeziehungen anzubahnen und weiter auszubauen - und das ohne lange Wege zentral an einem Ort. „Wie wertvoll der persönliche Austausch der Teilnehmer untereinander ist, beobachten wir bei jedem Branchentreff. Dass dieser Austausch noch einmal eine andere Qualität hat, wenn die Marktlage, wie aktuell, angespannt ist, hat sich in diesem Jahr besonders gezeigt. Sich gegenseitig zu stärken, zu beraten und bereichernde Gespräche zu führen - das macht den Branchentreff und den E/D/E Verbund aus!“, fasst Dr. Christoph Grote, Mitglied der E/D/E Geschäftsführung, zusammen.

Im Fokus: Trends und Herausforderungen für den PVH

Über ausgewählte Services, die das E/D/E seinen Mitgliedern und Lieferanten zur Verfügung stellt, konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im Vorfeld der Veranstaltung auf der Website branchentreff.com mehr erfahren.

Während des Branchentreffs waren die Fokusthemen „zusammenDIGITALISIEREN“, „zusammenNACHHALTIGER“ und „zusammenWEITERBILDEN“ nicht nur deutlich sichtbar, sondern auch erlebbar. Die jeweiligen Ansprechpartner des E/D/E standen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Teilnehmer hatten außerdem die Chance, in kurzen Videos von ihren Erfahrungen mit den jeweiligen Services zu berichten. „Direkt von den Mitgliedern und Lieferanten zu erfahren, wie ihnen die verschiedenen Services konkret helfen oder welche Veränderungen sie in ihrem Unternehmen bereits bewirkt haben, ist für uns essenziell, um unsere Partner und damit den E/D/E Verbund weiter gezielt zu stärken“, erklärt Robert Kimmig, Leitung Marketing im E/D/E. Die zugehörigen Videos können Interessierte auf der Website branchentreff.com einsehen.

Dass die anhaltend angespannte konjunkturelle Situation und die damit einhergehend teilweise schwache Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe die Besucher beschäftigt, zeigten die Gespräche der Teilnehmer. Dennoch war die Atmosphäre in der Messe Leipzig spürbar positiv. „Gerade angesichts der angespannten konjunkturellen Lage und der strukturellen Herausforderungen war es ermutigend, die gute Stimmung auf dem Branchentreff im persönlichen Dialog zu erleben. Auch wenn wir bei der Marktlage insgesamt noch keine Trendwende wahrnehmen, konnten wir erfahren, dass es aktuell Marktbereiche mit positiven Entwicklungen und anziehender Nachfrage gibt. Mein Fazit: Grundsätzlich war mehrheitlich Zuversicht zu spüren, gepaart mit dem Anspruch, sich auf das aktuelle Niveau einzustellen und durch eigene Aktivitäten und Ideen die Geschäfte anzukurbeln. Eine Stärke, die uns als Mittelstand auszeichnet“, so Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung.

Einstand für zwei neue E/D/E Geschäftsführer

Auch in eigener Sache war der Branchentreff total eine willkommene Plattform, um zwei neue Mitglieder der E/D/E Geschäftsführung vorzustellen. Marco Statt, seit dem 1. März 2024 Geschäftsführer IT im E/D/E, und Christian Grotowsky, seit dem 1. Juli 2024 Geschäftsführer Digitale Services und Marketing, nutzten die Gelegenheit, um sich bei vielen Teilnehmern persönlich vorzustellen. „Zwei Tage voller persönlicher Gespräche mit unseren Partnern - besser als auf diesem Weg kann man den Verbund nicht spüren!“, sind sich Christian Grotowsky und Marco Statt einig.

Über den E/D/E Branchentreff total

Der E/D/E Branchentreff total fand auch in diesem Jahr in der Messe Leipzig statt und ermöglichte Mitgliedern als auch Lieferanten mit seinem Konzept effiziente und konstruktive Gespräche in angenehmer Atmosphäre. Am Vorabend der Veranstaltung wurde der Netzwerkgedanke im Rahmen von vier verschiedenen Abendveranstaltungen gelebt, die für die unterschiedlichen Warenbereiche an attraktiven Locations in Leipzig ausgerichtet wurden und den Teilnehmern einen gezielten Austausch in ihrer Branche ermöglichten.