30.01.2026

ecoWP 2Xm – die Beistell-Wärmepumpe der MHG

Klein im Format. Groß bei Effizienz und Einsparung.

Mit der ecoWP 2Xm bringt die MHG eine kompakte Beistell-Wärmepumpe auf den Markt, die bestehende Öl- und Gasheizungen spürbar effizienter macht – ganz ohne Systemtausch. Die clevere Nachrüstlösung integriert sich nahtlos in vorhandene Anlagen und ist dank vorkonfigurierter Ausführung schnell installiert und sofort einsatzbereit.

Das Ergebnis: deutlich geringerer Energieverbrauch und spürbar sinkende Heizkosten. Einsparungen von bis zu 80 % beim Gasverbrauch und bis zu 50 % bei den Heizkosten machen die ecoWP 2Xm zu einer wirtschaftlich starken Antwort auf steigende Energiepreise. Eine Wärmepumpe, die bestehende Heizsysteme fit für die Zukunft macht – effizient, kompakt und kompromisslos durchdacht.

MHG Heiztechnik GmbH
MHG Heiztechnik GmbH
Brauerstr. 2
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Deutschland
Telefon:  04181 - 23 55-0
www.mhg.de
