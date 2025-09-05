Der Villeroy & Boch Konzern wurde mit der EcoVadis-Platinmedaille ausgezeichnet - der höchsten Bewertung im international anerkannten EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating. Mit einer Gesamtpunktzahl von 85 von 100 gehört das Unternehmen zu den besten 1 % von über 150.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Die Auszeichnung bietet Partnern, Kunden und Lieferanten eine unabhängige Bestätigung, dass Villeroy & Boch höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllt.

EcoVadis bewertet Unternehmen anhand von 21 Kriterien in vier zentralen Bereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung basiert auf international anerkannten Standards und bietet eine datengestützte Analyse der Nachhaltigkeitsleistung.

Villeroy & Boch nimmt seit 2018 jährlich an der Bewertung teil und nutzt sie als Benchmark, um die eigenen Fortschritte zu messen und Transparenz zu fördern. Nach zwei aufeinanderfolgenden Silber-Auszeichnungen hat das Unternehmen nun erstmals den Platinstatus erreicht. Zu den beitragenden Faktoren zählen das erneuerte Engagement im UN Global Compact, die Unterzeichnung der UN Women’s Empowerment Principles sowie die Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets Initiative. Zudem engagiert sich das Unternehmen in lokalen Initiativen - etwa beim Ausbau der Wasserstoffnetzwerke an den Saarstandorten.

Besonders hohe Bewertungen erzielte Villeroy & Boch in den Bereichen Umweltverantwortung sowie Arbeits- und Menschenrechte. Wichtige Maßnahmen umfassen unter anderem Energieeffizienzprojekte in der Produktion, Investitionen in Arbeitssicherheit, die gezielte Entwicklung von Führungskräften über eine interne Leadership Academy sowie Sozialaudits zur Sicherstellung von Menschenrechten und ethischen Standards in der Lieferkette.

„Wir sind stolz, in diesem Jahr die EcoVadis-Platinmedaille zu erhalten“, so Georg Loerz, COO Bathroom & Wellness. „Sie ist Ausdruck unseres Engagements für verantwortungsvolles Wirtschaften und unseres Anspruchs, positiven Wandel voranzutreiben - von der Reduktion der Scope-3-Emissionen um 25 % bis 2030 über Zero Waste an allen Keramikstandorten bis hin zur Förderung des globalen Mitarbeiterwohlbefindens.“