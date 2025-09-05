Die digitale Steuerung von Geräten über Apps ist im Alltag längst selbstverständlich. Warum also nicht auch im Arbeitsalltag? Mit der kostenlosen App ecomMANDER holen Sie sich genau diesen Komfort auf die Baustelle. Für Ihre ecom Abgasmessgeräte unter Android und iOS.

Die App macht Ihre Arbeit nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Verbindungsaufbau, Fernbedienung, Dokumentation, alles läuft bequem und drahtlos über Ihr mobiles Endgerät.

Das bringt Ihnen der ecomMANDER im Detail:

Schneller Verbindungaufbau:

Erkennt Ihr ecom Messgerät automatisch

Merkt sich das zuletzt verbundene Gerät für noch schnelleren Zugriff

Smarte Datennutzung

Alle Messgrößen auf einen Blick

Kunden- und Messdaten einfach speichern und verwalten

Papierlose Dokumentation

Digitale Messprotokolle und Wartungsformulare

Kein lästiges Ausdrucken, Abheften oder nachreichen

Versand z.B. per Mail, direkt vom Einsatzort aus

Besonders praktisch:

Bei größeren Anlagen oder schwer zugänglichen Messpunkten nutzen Sie Ihr Smartphone einfach als mobile Fernanzeige, während das Messgerät an der Messstelle bleibt.

Sie wollen mehr wissen? Dann klicken Sie hier: www.ecom.de/wissen/ecommander/.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.