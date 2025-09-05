ecomMANDER – smarter messen mit App-Unterstützung
Die digitale Steuerung von Geräten über Apps ist im Alltag längst selbstverständlich. Warum also nicht auch im Arbeitsalltag? Mit der kostenlosen App ecomMANDER holen Sie sich genau diesen Komfort auf die Baustelle. Für Ihre ecom Abgasmessgeräte unter Android und iOS.
Die App macht Ihre Arbeit nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Verbindungsaufbau, Fernbedienung, Dokumentation, alles läuft bequem und drahtlos über Ihr mobiles Endgerät.
Das bringt Ihnen der ecomMANDER im Detail:
Schneller Verbindungaufbau:
- Erkennt Ihr ecom Messgerät automatisch
- Merkt sich das zuletzt verbundene Gerät für noch schnelleren Zugriff
Smarte Datennutzung
- Alle Messgrößen auf einen Blick
- Kunden- und Messdaten einfach speichern und verwalten
Papierlose Dokumentation
- Digitale Messprotokolle und Wartungsformulare
- Kein lästiges Ausdrucken, Abheften oder nachreichen
- Versand z.B. per Mail, direkt vom Einsatzort aus
Besonders praktisch:
Bei größeren Anlagen oder schwer zugänglichen Messpunkten nutzen Sie Ihr Smartphone einfach als mobile Fernanzeige, während das Messgerät an der Messstelle bleibt.
Sie wollen mehr wissen? Dann klicken Sie hier: www.ecom.de/wissen/ecommander/.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.
www.ecom-service.com