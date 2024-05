Beim Ausfall eines Brenners landen erste Informationen zu den Ursachen direkt am Entstör-Knopf der betroffenen Feuerungsautomaten. Um die tatsächlichen Fehlermeldungen nun schnell auszulesen, ist ein spezielles Messgerät notwendig. Mit der neuen Generation des mobilen Auslesekopfes ecom xRE geht das ganz einfach: Angeschlossen an die Feuerungsautomaten erhält man detaillierte Informationen zu den Betriebszuständen. Via Bluetooth kann der smarte Auslesekopf problemlos mit dem Datenmanagementsystem e.CLOUD verbunden werden. So ist zukünftig eine noch effizientere Kommunikation und Speicherung der Fehlermeldungen möglich. Denn: Anwender können jederzeit auf die gespeicherten Messwerte zugreifen und sie digital weiterverarbeiten – ohne physisch mit dem Gerät verbunden zu sein.

Ein Feuerungsautomat ist für einen sicheren Betrieb von Öl und Gasbrennern unerlässlich. Denn: Das Gerät steuert und überwacht Start und Betrieb der Brenner in Öl- und Gasheizungen. Treten Abweichungen vom normalen Ablauf ein, schaltet er die Brennstoffzufuhr ab und fährt die Anlage sicher herunter. Um detaillierte Informationen zu den Betriebszuständen zu erhalten, muss lediglich das praktische ecom xRE-Messgerät an den Feuerungsautomaten gehalten werden. Erste Informationen zu den Ursachen eines Brennerausfalls landen an dem Entstör-Knopf der Anlage.

Störungsdiagnose leicht gemacht

Kompatibel mit Feuerungsautomaten der Hersteller Honeywell-Satronic sowie Siemens-Landis & Staefa macht der kleine Helfer die Störungsdiagnose zum Kinderspiel. Mit einem simplen Knopfdruck werden die Blink-Codes des Entstör-Knopfes auf dem integrierten Grafik-Display visualisiert. Neben Betriebszustand, Störursache und Fehlerhistorie ermittelt das ecom xRE-Messgerät auf diese Weise Informationen zum Flammensignal sowie der Betriebsspannung – und das alles auf Knopfdruck. Das spart Zeit und lästige Wiederholungsstörungen werden vermieden.

e.CLOUD ready – die Zukunft der Vernetzung

Die neue Generation des ecom xRE-Auslesekopf ist außerdem e.CLOUD ready. Via Bluetooth lässt sich der praktische Auslesekopf zukünftig mühelos mit der e.CLOUD verbinden. Erfasste Messdaten gelangen so unmittelbar in das digitale Auswertungs-Tool, wo sie in Echtzeit abrufbar sind und im Anschluss weiterverwendet werden können. Anwender können von überall auf die gespeicherten Daten zugreifen ohne physisch mit dem Gerät verbunden zu sein. Sogar jahrzehntealte Messwerte lassen sich schnell und einfach zurückverfolgen.