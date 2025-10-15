Pflichtprüfung als Umsatzchance mit dem ecom-DP3 schnell, einfach und sicher.

Alle 12 Jahre ist sie vorgeschrieben: die Gebrauchsfähigkeitsprüfung an jeder Gasanlage. Was für manche nach Aufwand klingt, ist in Wirklichkeit eine klare Umsatzchance. Wer dieses Geschäft nicht mitnimmt, verzichtet bewusst auf bares Geld.

Das Druckprüfgerät ecom-DP3 zeigt, wie einfach und effizient sich die Pflicht zur Chance machen lässt. Denn im Vergleich zu herkömmlichen Gasspürgeräten liefert das Gerät Ergebnisse schneller, präziser und vor allem rechtssicher.

Innerhalb von nur zehn Minuten gibt der vollautomatische Messablauf Auskunft über mögliche Leckagen inklusive sofortiger, ordnungsgemäßer Dokumentation.

Und wie kinderleicht das Ganze funktioniert, demonstriert ein anschaulicher Film zur Leckraten-Bestimmung. Hier anschauen!

Doch das ecom-DP3 kann noch mehr: Neben der Gebrauchsfähigkeitsprüfung lassen sich mit dem DVGW-geprüften Gerät auch Belastungsprüfungen, Dichtheitsprüfungen und Messungen nach TRGI 2008, TRWI, TRF und weiteren Normen durchführen.

Bis zu einem Druck von 1500 hPa (mbar) ist dabei nicht einmal ein separater Kompressor nötig, ein klarer Vorteil für jeden Anwender.

Wer also die vorgeschriebene Gebrauchsfähigkeitsprüfung als Mitnahmegeschäft versteht, steigert nicht nur den eigenen Umsatz, sondern zeigt auch Kompetenz und Professionalität gegenüber seinen Kunden. Mit dem ecom-DP3 wird aus einer Pflicht eine echte Chance.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.