ecom sucht Vertriebsmitarbeiter/in Außendienst (m/w/d) im Vertriebsgebiet Nord

1985 hatten wir eine Vision. Klimaziele waren damals noch in weiter Ferne. Wir träumten davon, in jedem Haus den CO2 - Ausstoß zu messen und den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage mit Messgeräten bestimmen zu können. In einer kleinen Garage in Iserlohn-Oestrich haben wir damit begonnen. Heute sind unsere ecom-Messgeräte weltweit an Heizungsanlagen, Brennern oder an Motoren im Einsatz. Dabei werden wir nicht aufhören zu träumen. Getreu unserem Unternehmensslogan „Wir produzieren Lebensqualität“ sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in unseren Mitarbeitern, Produkten, Kunden und unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Denn Energieeinsparungen und Verbrauchsminimierung sind angesichts der knapp werdenden fossilen Ressourcen ein Thema, das alle Länder der Erde längst übergreifend betrifft.