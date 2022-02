Pressemeldung

Ein Leck in einer Gasleitung kann nicht nur zu folgenschweren Beschädigungen der Leitungen selbst führen, sondern auch zu einer potentiellen Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Wenn Leckage-Ortung, dann also ecom-LSG.

Das Aufspüren von brennbaren Gasen in den unwegsamsten Ecken ist mit der Super-Nase von ecom kein Problem. Sein 355mm lange Schwanenhals erreicht mühelos alle Gefahrenquellen und zeigt so selbst kleinste Undichtigkeiten zielgenau und zuverlässig an.

Durch seine drei unterschiedlich einstellbare Empfindlichkeitsstufen reagiert das ecom-LSG bereits nach einer minmalen Ansprechzeit von unter zwei Sekunden. Die dabei entdeckten Leckagen werden sowohl mit einem akustischen, als auch mit einem hintergrundbeleuchteten optischen Signal angezeigt. Mit dieser Unterstützung kommen Sie einem gefährlichen Leck garantiert schnell auf die Schliche…

