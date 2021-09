Pressemeldung

Misst man Gase wie NO 2 oder SO 2 , die extrem wasserlöslich sind, benötigt man die richtige Ausstattung. Denn das Abgas kühlt ab und durchschreitet den Taupunkt, dabei entsteht in der Proben-Entnahme Kondensat.

ecom liefert diese richtige Ausstattung, damit die volle Konzentration extrem wasserlöslicher Gase perfekt gemessen werden kann. Der NOx / SOx – Schlauch bietet darüber hinaus zwei weitere entscheidende Vorteile:

Der geringe Durchmesser des Schlauchs ermöglicht den noch schnelleren Transport des Abgases

Die PTFE-Innenbeschichtung sorgt dafür, dass sich keine Feuchtigkeit niederschlägt

So garantiert der Schlauch den schnellen und extrem verlustfreien Gastransport, sowie die extreme Genauigkeit der Messung.

