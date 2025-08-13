Zuverlässige Messtechnik ist im SHK-Handwerk unverzichtbar. Ob bei der Heizungswartung, der Brennereinstellung oder der Emissionskontrolle – es geht um Präzision, Sicherheit und Effizienz. Genau diese Anforderungen erfüllen die Messgeräte der ecom GmbH seit 40 Jahren. Das Unternehmen aus Iserlohn entwickelt praxisnahe Lösungen für den täglichen Einsatz.

Warum so viele SHK-Betriebe auf ecom setzen? Ein Blick auf die Geräte und deren Eigenschaften liefert die Antwort.

Alltagstaugliche Präzision – auch bei schwierigen Bedingungen

Mit einer integrierten Innenbeheizung liefern ecom Messgeräte auch bei Kälte präzise Messergebnisse. Das macht sie besonders robust für den Außendienst – ganz gleich, ob bei Wind, Regen oder Frost.

Schnelligkeit trifft Genauigkeit

Eine Hochleistungspumpe sorgt für schnelle Messwerte ohne Wartezeiten. Jeder Sensor wird individuell im Klimaschrank kalibriert – das garantiert maximale Genauigkeit direkt beim Kunden vor Ort.

Sicherheit und Schutz im Fokus

Dank Überlastschutz und automatischer CO-Freispülung arbeiten die Geräte nicht nur präzise, sondern auch sicher. Mehrstufige Filter schützen das Messgerät vor aggressiven Gasen und verlängern so die Lebensdauer.

Verlustfreie Messung und einfache Dokumentation

Die spezielle Messgaskühlung verhindert, dass wasserlösliche Gase verloren gehen. Gleichzeitig ermöglichen Drucker, Speicher und Software-Lösungen eine lückenlose und normgerechte Dokumentation – einfach und schnell.

Flexibel und sofort einsatzbereit

Die Geräte lassen sich individuell auf den Arbeitsablauf anpassen. Umfangreiches Zubehör sorgt dafür, dass alles Nötige direkt im Lieferumfang enthalten ist – auspacken, messen, fertig.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.