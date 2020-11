Die Wärmenbildkamera PCE-TC 33N ist das ideale Werkzeug für Reparaturarbeiten und Präventionsmaßnahmen geeignet. Diese Infrarotkamera ist besonders für Arbeiten unter rauen Umgebungsbedingungen ein "Muss" in der Ausrüstung im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. In der vorbeugenden Instandhaltung ist die hochauflösende Wärmebildkamera ideal geeignet, um Maschinen oder andere Anlagen in Stand zu halten oder zu reparieren.

Das Herzstück der hochauflösenden Thermographie-Kamera ist ein ungekühltes Mikrobolometer (Uncooled Focal Array)mit einer Messauflösung von 220 x 160 Pixel. Die Thermographie-Kamera wurde im ergonomischen Design für die Ein-Hand-Bedienung konzipiert.

Durch das sehr geringe Gewicht von nur 424 g ist sie ideal zum Analysieren von Maschinen und Anlagen, für die Bauthermographie und viele weitere Anwendungen geeignet. Die Thermographie-Kamera bietet eine Messgenauigkeit von ± 2 °C oder ± 2% in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +300 °C an, bei einer Sensitivität von weniger als 0,1 °C. Auf dem Farbdisplay bei dieser Wärmebildkamera gibt es die Möglichkeit, automatisch den wärmsten und kältesten Messpunkt im Messbild zu finden und anzeigen zu lassen. Mit den leistungsfähigen Funktionen werden Unregelmäßigkeiten sofort erkannt und entsprechende Maßnahmen können vor Ort und Stelle ergriffen werden. Die gespeicherten Wärmebildaufnahmen können mit dem zugehörigen Verbindungskabel an einen PC oder Laptop übertragen werden. Der interne 3 GB Speicher der Themographie-Kamera bietet Platz für mehr als 20.000 Wärmebilder.

IR-Auflosung: 220 x 160 Pixel Messbereich: -20 ... +300 °C

Speicher: 3 GB Speicher fur mehr als 20.000 Bilder

5 verschiedene Farbpaletten

Heis- und Kaltpunktortung

Bild in Bild Funktion

