Wenn Minusgrade, Feuchtigkeit und Kondensat die Messpraxis ausbremsen, sorgt eine serienmäßige Innenbeheizung für einen konstant temperierten Gaskanal und stabile Messbedingungen.

Sinkende Temperaturen stellen viele SHK-Profis in der Praxis vor ein wiederkehrendes Problem: Abgasmessungen werden bei Kälte nicht nur unangenehmer, sondern oft auch zeitkritischer. Feuchtigkeit, Kondensat und starke Temperaturschwankungen können Messabläufe verzögern und Messwerte beeinflussen, insbesondere dann, wenn Geräte erst auf Betriebstemperatur kommen müssen oder sich Kondensat im Messgasweg bildet.

Genau für diese typischen Winterbedingungen ist das ecom-J2KNpro ausgelegt. Das Gerät ist serienmäßig mit einer Innenbeheizung ausgestattet: Sinkt die Umgebungstemperatur unter 10 °C, aktiviert sich die Beheizung automatisch. Der Gaskanal wird konstant temperiert, wodurch die Messung schneller gestartet werden kann und die Kondensatbildung im Gasweg zuverlässig reduziert wird.

Für die Anwender bedeutet das vor allem eines: mehr Tempo und mehr Sicherheit im Ablauf, gerade in der Heizsaison. Lange Wartezeiten, unnötiges Nachjustieren oder schwer nachvollziehbare Messwerte lassen sich so deutlich minimieren. Zusätzlich unterstützt die Innenbeheizung den Werterhalt der Technik, denn weniger Feuchtigkeit im Inneren kann Verschleiß reduzieren und damit zur längeren Lebensdauer beitragen.

Mit dem ecom-J2KNpro unterstreicht ecom den Anspruch, Messtechnik an realen Einsatzbedingungen auszurichten, dort, wo sie täglich funktionieren muss: im Keller, im Technikraum und auf der Baustelle, auch wenn die Rahmenbedingungen alles andere als ideal sind.

Technische Details und Unterlagen zum ecom‑J2KNpro finden Sie hier. Wenn Sie eine Beratung oder Vorführung wünschen, können Sie direkt online Kontakt über dieses Formular aufnehmen.

