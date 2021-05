Pressemeldung

Weil exakt besser als genau ist, werden ecom-Messgeräte im Klimaschrank abgeglichen.

Gassensoren (z.B. für die Messung von CO, NO oder SO 2 ) werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Unter anderem ist die Umgebungstemperatur ein Faktor, der Messergebnisse beeinflussen und ggf. verfälschen kann.

Um genaue Messergebnisse zu liefern, ist es daher notwendig, zumindest vorkalibrierte Sensoren zu verwenden, die innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches bei unterschiedlichen Temperaturen möglichst genaue Messwerte abliefern. „Genau“ bedeutet dann, dass in besonders ungünstigen Fällen (= an den Grenzen des Toleranzbereiches) weniger genaue Messergebnisse vorliegen.

Aber Qualität heißt nach ecom-Verständnis: Bei jedem Messgerät liefert jeder Sensor bei jeder Umgebungstemperatur das EXAKTE Messergebnis.

Um wirklich EXAKTE Messungen zu ermöglichen, wird jedes einzelne ecom-Messgerät im Klimaschrank abgeglichen: Die Messgenauigkeit der Sensoren wird bei 5, 20 und 40 °C durch genormte Prüfgase ermittelt und angepasst.

Im Gerät selber wird, durch speziell entwickelte Gaskanäle, der Über- und Unterdruck ausgeglichen.

Jeder Sensor in jedem Abgasanalysegerät liefert somit ein exaktes Messergebnis - unabhängig von möglichen Einflussfaktoren.

