Pressemeldung

Weil exakt besser als genau ist, werden alle ecom-Messgeräte inklusiver ihrer Sensoren, die im Sauerländischen Iserlohn produziert werden, in einem speziellen Klimaschrank final kalibriert.

Gassensoren (z.B. für die Messung von CO, NO oder SO 2 ) werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Unter anderem wirkt sich die aktuelle Umgebungstemperatur direkt auf die Messergebnisse aus, kann sie sogar ggf. verfälschen. Um genaue Messergebnisse zu liefern, ist Vorarbeit notwendig. Es sollten also immer vorkalibrierte Sensoren verwendet werden, die innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches bei unterschiedlichen Temperaturen möglichst genaue Messwerte abliefern. „Genau“ bedeutet in diesem Falle, dass in besonders ungünstigen Fällen, so zum Beispiel gerne an den Grenzen des Toleranzbereiches, eine deutlich erhöhte Fehlertoleranz besteht.

Das Qualitätsversprechen von ecom: Bei jedem Messgerät liefert jeder Sensor bei jeder Umgebungstemperatur das EXAKTE Messergebnis!

Um wirklich EXAKTE Messungen zu ermöglichen, macht ecom viel. Jedes einzelne Messgerät wird im eigens angeschafften Klimaschrank abgeglichen: Dabei ermitteln die Mess-Ingenieure durch genormte Prüfgase die Genauigkeit der Sensoren exakt bei 5, 20 und 40 °C und passen diese entsprechend an. Und auch das Messgerät selbst bleibt nicht unangetastet – dort wird durch speziell entwickelte Gaskanäle der Über- und Unterdruck ausgeglichen. Jeder Sensor in jedem Abgasanalysegerät liefert somit ein EXAKTES Messergebnis – unabhängig von möglichen Einflussfaktoren.

Unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook finden Sie mehr zu diesem und anderen Themen rund um das Thema Messtechnik.