Durch die gestiegenen Energiekosten ist die Zahl der Feuerungsanlagen, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, enorm gestiegen.

Durch neue Verfahren (z.B. Pelletheizung) und Verbesserungen im Ausbrandverhalten hat sich der Markt im Bereich der festen Brennstoffe in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet. Trotz aller Verbesserungen bei den Festbrennstoff-Heizungsanlagen enthält das Abgas eine Vielzahl von Substanzen, die elektrochemische Sensoren von Abgasanalysegeräten schädigen können.

Problematisch in diesem Zusammenhang sind vor allem die erhöhte Staubbelastung sowie organische Verbindungen.

Mit einfachen und kostengünstigen Lösungen lässt sich ein Abgasanalysegerät vor Schädigungen durch diese Substanzen schützen.

Gaswaschflasche und Peltier-Kühler

Das staubige Abgas wird vorgefiltert und dessen Oberfläche durch Bläschenbildung ver­größert. Im Wasserbad lösen sich die sensorschädigenden organischen Verbindungen. Durch den Peltier-Kühler wird das Messgas zur Analyse getrocknet. Angenehmer Neben­effekt: Durch die Trocknung des Abgases bei 5°C erhöht sich die Standzeit der Sensoren erheblich.

Den Peltier-Kühler sowie die Gaswaschflasche erhalten Sie in Verbindung mit dem Abgas­analysegerät (z. B. ecom-EN3 bzw. ecom-J2KNpro).

Mini-Filterplatte

Ein Komplett-Paket liefert die Filterplatte mit ihren verschiedenen Komponenten. Ein Wasserabscheider trocknet das Abgas zunächst vor. Im nächsten Schritt beginnt eine Vorfilterung des Feinstaubfilters. In der Trockenpatrone wird das Abgas erneut getrocknet, bevor ein Kohlenwasserstoff-Filter sensorschädigende organische Verbindungen entfernt.

Sonden-Vorfilter (Edelstahl)

Zum Schutz des Messgerätes kann der Sondenvorfilter an allen SB- und SC-Sonden, bei Messungen von staub- oder rußbelastenden Abgasen, eingesetzt werden. Die maximale Einsatztemperatur liegt bei 500°C. Wasserlösliche Gase wie NO 2 und SO 2 werden nicht beeinflusst - bei der Temperaturmessung können Abweichungen auftreten.

Alle Informationen zur Festbrennstoffmessung inkl. der detaillierten Produktbeschreibungen finden Sie unter www.ecom.de.

