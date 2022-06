ecom: Es wird Sommer…

Gönnen Sie sich und Ihrem ecom-Messgerät eine kleine Auszeit!

Nutze Sie das ecom-rundum-Servicepaket und genießen Sie Ihren Urlaub. Entspannen Sie und beauftragen ganz leicht die Geräteabholung von zuhause, über den

Online Serviceauftrag. Egal welches ecom Gerät oder Alter.

ecom kümmert sich mit seinem gewohnten leistungsstarken und extrem umfangreichen Service.

Vorab wird für Sie einen Kostenvoranschlag erstellt, neben Positionen die im Rahmen des Service notwendig sind, können vorbeugende Instandhaltungsarbeiten empfohlen werden. Welche Arbeiten durchgeführt werden, entscheiden einzig und allein Sie! Natürlich werden Ihnen nur die Arbeiten/Ersatzteile berechnet die Sie wünschen!



Ihr Gerät durchläuft eine gründliche Reinigung vom Schmutz des anstrengenden Alltags, selbstverständlich kostenlos! Darüber hinaus genießt es einen Service von bis zu 50 Arbeitsschritten. Anschließend überprüfen ecom jedes Messgerät an dem TÜV zertifizierten Prüfstand (gemäß KÜO, 1. BImSchV sowie DIN EN 50379-1 und 50379-2), das Prüfprotokoll bekommen Sie natürlich kostenlos dazu.



Als zusätzlichen Bonus schenkt ecom Ihnen außerdem bis zum 31.07.22 die Lieferkosten. So kommen nicht nur Sie frisch aus dem Urlaub, sondern auch Ihr Messgerät. Ihr Gerät ist startklar und ohne Ausfallzeit bereit für die kommende Heizsaison.



Sollten Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zuhause sein oder Sie benötigen Ihr Gerät zu einem festen Termin? Setzen Sie sich mit dem ecom Service in Verbindung und geben Sie einen individuellen Liefertermin an.

Unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook finden Sie mehr zu diesem und anderen Themen rund um das Thema Messtechnik.