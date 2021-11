Pressemeldung

Ab Montag dem 22.11.21 ist es soweit, die ecom Blue Week startet und Sie können satte Rabatte abgreifen. Für eine Woche gibt es mit dem Gutscheincode „Blue“ 20% auf ausgewählte Produkte im ecom Webshop.

So einfach funktioniert das Sparen:

Den passenden Artikel in den Warenkorb legen und am Ende des Bestellprozesses den Gutscheincode „Blue“ eingeben und 20% auf ihren Artikel erhalten. Eine endgültige Auftragsbestätigung erhalten Sie per E-Mail.

Also nächste Woche in den Webshop gucken und in der ecom Blue Week bares Geld sparen!

Unter www.ecom.de, im ecom Online Shop oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook finden Sie weitere tolle Angebote und Aktionen rund um das Thema Messtechnik.