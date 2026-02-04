Mit dem ecom-DP3 wird die Pflichtprüfung zum planbaren Zusatzumsatz

Mindestens alle 12 Jahre ist sie Pflicht: die Gebrauchsfähigkeitsprüfung an jeder Gasanlage. Für manche Betriebe wirkt sie wie ein zusätzlicher Aufwand, dabei steckt genau hier eine echte Umsatzchance. Wer diese Prüfung nicht aktiv anbietet, lässt sprichwörtlich bares Geld liegen.

Das Druckprüfgerät ecom-DP3 wird durch die gesetzliche Pflicht zu einer regelrechten Gelddruckmaschine. Schnell und rechtssicher lässt sich die Prüfung in den Arbeitsalltag integrieren und das mit minimalem Zeitaufwand. Im Vergleich zu herkömmlichen Druckmessgeräten liefert das ecom Gerät deutlich schnellere und präzisere Ergebnisse und schafft zeitgleich maximale Rechtssicherheit.

Der vollautomatische Messablauf dauert in der Regel rund zehn Minuten. In dieser Zeit erkennt das Druckprüfgerät mögliche Leckagen zuverlässig und erstellt sofort eine normgerechte Dokumentation. Einfach verdientes Geld, ohne komplizierte Zusatzschritte oder zeitintensive Nacharbeit.

Wie unkompliziert die Leckraten-Bestimmung funktioniert, zeigt ein anschauliches Video. Hier klicken, um zu verstehen, wie leicht sich die Prüfung im Tagesgeschäft umsetzen lässt!

Doch das ecom-DP3 kann noch mehr: Neben der Gebrauchsfähigkeitsprüfung lassen sich mit dem DVGW-geprüften Gerät auch Belastungsprüfungen, Dichtheitsprüfungen und Messungen nach TRGI 2018, TRWI, TRF und weiteren Normen durchführen.

Bis zu einem Druck von 1500 hPa (mbar) ist dabei nicht einmal ein separater Kompressor nötig, ein klarer Vorteil für jeden Anwender.

Betriebe, die die vorgeschriebene Prüfung als Mitnahmegeschäft verstehen, steigern den Umsatz nahezu nebenbei. Mit dem ecom-DP3 wird aus einer Pflicht eine echte Chance und aus Aufwand einfach verdientes Geld.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.