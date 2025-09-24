Das ecom-EN3 ist mehr als nur ein Abgasanalysegerät, es ist ein leistungsstarker Partner für alle, die im SHK-Handwerk schnell, sicher und zuverlässig messen müssen.

Weniger warten. Schneller messen.

Die integrierte Hochleistungs-Messgaspumpe mit 2,6l/min Förderleistung sorgt für sekundenschnelle Messergebnisse.

Dank bürstenlosem Motor ist sie besonders verschleißarm und wartungsfreundlich. Ideal für den dauerhaften Einsatz.

Sicherheit serienmäßig.

Ausgestattet mit einer elektronischen Kondensatüberwachung und einem automatischen CO-Überlastschutz, schützt das ecom-EN3 sich selbst und Ihre Investition.

Daten? Direkt im Griff.

Ob als Ausdruck mit dem integrierten Thermoschnelldrucker, per SD-Karte oder über die kostenlose App (ecomMANDER), Ihre Messwerte sind sofort dokumentiert.

Lesbarkeit, auch wenn’s unübersichtlich wird.

Das hochauflösende 3,5" TFT-Farbdisplay und die beleuchtete Tastatur garantieren beste Sicht selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Läuft und läuft.

Mit dem 11,6 Ah Lithium-Ionen-Akku erreicht das ecom-EN3 Laufzeiten von bis zu 10 Stunden.

Geladen wird ganz einfach von außen, bei geschlossenem Koffer.

Immer im Blick: der Volumenstrom.

Der geförderte Messgasstrom wird permanent überwacht und über farbige LEDs sichtbar gemacht. Sobald sich die Ansaugleistung verändert, erkennen Sie es frühzeitig und können rechtzeitig handeln.

Alles drin – direkt einsatzbereit.

Wie bei ecom üblich, kommt auch das ecom-EN3 komplett messfertig mit Verbrauchsmaterialien und Zubehör – „ready to go“ für den nächsten Einsatz.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.