In der Welt der SHK-Branche (Sanitär, Heizung, Klima) stehen Präzision und Sicherheit an oberster Stelle. Ob Gasleitungen, Wasserinstallationen oder Heizungsanlagen – selbst die kleinste Undichtigkeit kann gravierende Folgen haben. Um solche Risiken zu vermeiden, sind in Deutschland regelmäßige Prüfungen der Installationen erforderlich. Die technische Regel für Gasinstallationen (DVGW Arbeitsblatt G 600 - TRGI) schreibt alle 12 Jahre eine Dichtheitsprüfung von Gas- und Wasserleitungen vor, um deren einwandfreie Funktion und Sicherheit langfristig zu gewährleisten. Mit dem ecom-DP3 Messgerät hat der Messtechnikexperte ecom ein vollautomatisches Druckprüfgerät in seinem umfangreichen Portfolio, das höchste Messzuverlässigkeit mit herausragender Benutzerfreundlichkeit kombiniert.

Von der vollautomatischen Dichtheits- und Belastungsprüfung nach TRGI 2018 bis hin zur Prüfung von Trinkwasser- und Abwasseranlagen nach DIN EN 806-4 bzw. DIN 1610: SHK-Fachhandwerker müssen täglich unterschiedlichste Messungen an Gas- und Wasserleitungen durchführen – und das oft unter Zeitdruck und anspruchsvollen Bedingungen. Mit dem vollautomatischen Messgerät ecom-DP3 bietet der Messtechnikexperte aus dem sauerländischen Iserlohn ein Druckmessgerät, das diesen hohen Anforderungen gerecht wird – zuverlässig, schnell und präzise.

Für präzise Messergebnisse

Dank der integrierten Pumpe ist ein Druckaufbau bis zu 1,5 bar problemlos möglich. Zeitgleich dokumentiert ein integrierter Thermodrucker die Messergebnisse. Für eine papierlose Dokumentation steht zusätzlich eine SD-Karte zur Verfügung, auf der die Messdaten gespeichert werden. Die anschließende Auswertung erfolgt bequem mit der kostenlosen PC-Software „DP3 Report“, die eine intuitive und benutzerfreundliche Analyse ermöglicht.

Für besonders komplexe Anforderungen, wie beispielsweise die Prüfung von Flüssiggasleitungen nach TRF oder Heizungsanlagen nach DIN 18380, lässt sich das ecom-DP3 mit einem externen Drucksensor flexibel erweitern. Auch die Leckratenbestimmung erfolgt vollautomatisch, ohne Gasentnahme – das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen.