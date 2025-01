Dank rückseitiger Magnete lässt sich das robuste Abgasmessgerät ecom-CL2 mühelos an der Wand anbringen – ideal für präzise Messungen an kleinen Feuerungsanlagen. Bildquelle: ecom GmbH

Robustes Abgasmessgerät für präzise Messungen an kleinen Feuerungsanlagen

Das ecom-CL2 Abgasmessgerät ermöglicht Fachhandwerkern präzise Messungen an kleinen Feuerungsanlagen. Ob als Wandgerät mithilfe von rückseitigen Magneten oder freistehend mit einem stabilen Aufstellbügel – das ecom-CL2 passt sich flexibel an unterschiedliche Arbeitssituationen an. Mit einem Gewicht von nur ca. 3 kg bleibt es dabei stets mobil und einfach zu transportieren, sei es mit dem praktischen Schultergurt oder dem stabilen Tragegriff. Der leistungsstarke LIFePo4-Akku sorgt für eine lange Laufzeit, sodass das Gerät für den gesamten Arbeitstag genutzt werden kann. Langlebige O2- und CO-Sensoren mit automatischer Frischluftspülung stellen sicher, dass auch bei hohen CO-Werten kontinuierlich gemessen werden kann – ohne Unterbrechung.

Weiteres Highlight: ein integrierter Thermoschnelldrucker ermöglicht die sofortige Ausgabe der Messergebnisse auf dokumentechtem Papier. Zusätzlich unterstützt das Gerät die kabellose Datenübertragung auf Smartphones und Tablets.